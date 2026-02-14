Lawrence Pilut bleibt bei den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Erfreuliche Nachricht fÃ¼r alle Fans der SC Rapperswil-Jona Lakers: Lawrence Pilut wird weiterhin die Farben des SCRJ tragen. Der schwedische Verteidiger hat einen Vertrag fÃ¼r die Saison 2026/27 unterschrieben.

Der 30-jÃ¤hrige hatte beim Spiel in Lugano am 27. Januar nach knapp vier Monaten Auszeit sein Comeback gegeben. Pilut war zwei Wochen nach Saisonbeginn zu den Lakers gestossen, verletzte sich aber bereits in seinem vierten Spiel an der Schulter und musste operiert werden. Â«Das war fÃ¼r Lawrence ein harter Schlag, zumal er ja wegen einer Verletzung bereits die gesamte Saison 2024/25 verpasst hatte. Ich und der gesamte Staff waren aber enorm beeindruckt, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Zum einen hat er sofort nach der Operation wieder hart zu arbeiten begonnen, zum anderen war er trotz Verletzung mit seiner positiven Art stets fÃ¼r das Team daÂ», beschreibt Sportchef Claudio Cadonau den Schweden. Â«Deshalb war fÃ¼r uns schnell klar, dass wir die Option, die wir auf Pilut hatten, ziehen werden. Er ist ein absoluter Leader und ein Spieler, der unserem Team auf dem Eis in allen Situationen helfen kann – insbesondere bei den Breakouts, also der schnellen SpielauslÃ¶sung aus der eigenen Zone heraus.Â»

Auch fÃ¼r Lawrence Pilut war frÃ¼h klar, dass er gerne in Rapperswil-Jona bleiben wollte: Â«Ich freue mich riesig auf ein weiteres Jahr mit der Rappi-Familie. Ich bin sehr glÃ¼cklich mit allen im Team und Staff, sie haben mir geholfen, auf dem Eis wieder zu meiner alten Form zurÃ¼ckzufinden. Ich bin zuversichtlich, dass auf die Lakers noch viele positive Dinge zukommen werden, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.Â»

Pilut ist LinksschÃ¼tze, 1.80 Meter gross und 88 kg schwer. Nach einem Meistertitel bei HV71 (2017) und der Auszeichnung zum besten Verteidiger Schwedens (2018) wechselte er fÃ¼r zwei Jahre nach Nordamerika. Dort absolvierte er 46 Spiele fÃ¼r die Buffalo Sabres in der NHL, 70 Spiele fÃ¼r die Rochester Americans in der AHL und wurde zweimal ins All-Star-Team der AHL gewÃ¤hlt. Nach zwei Jahren bei Traktor Chelyabinsk in der KHL kehrte er 2022/23 noch einmal nach Nordamerika zurÃ¼ck. FÃ¼r Rochester sammelte er dabei in insgesamt 61 Spielen 39 Punkte und kam zusÃ¤tzlich zu 17 EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Buffalo Sabres. 2023 unterschrieb Pilut einen Zweijahresvertrag bei Lausanne und Ã¼berzeugte in seiner ersten Saison bei den WaadtlÃ¤ndern mit 21 Punkten in der Regular Season. Mit 12 Punkten in 19 Playoff-Spielen hatte der Verteidiger anschliessend massgeblichen Anteil daran, dass Lausanne den Playoff-Final 2024 gegen die ZSC Lions bis zum siebten Spiel offenhalten konnte.