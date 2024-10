Lauterbacher Luchse starten mit erstem Heimspiel gegen den amtierenden Meister FASS Berlin

Lauterbach. (PM Luchse) Am Samstag, den 05. Oktober, ist es endlich wieder so weit: Die Lauterbacher Eissportarena öffnet ihre Türen für das erste Heimspiel...

Lauterbach. (PM Luchse) Am Samstag, den 05. Oktober, ist es endlich wieder so weit: Die Lauterbacher Eissportarena öffnet ihre Türen für das erste Heimspiel der Regionalliga Ost Saison 2024/2025!

Ab 19 Uhr heißt es wieder: Licht an, Musik an, und los geht die Action auf dem Eis. Spannung, Dramatik und Gänsehaut sind garantiert, wenn die Lauterbacher Luchse auf den amtierenden Meister FASS Berlin treffen.

Nach der knappen Niederlage gegen die Eisbären Juniors Berlin am vergangenen Wochenende steht den Luchsen erneut ein harter Gegner bevor. FASS Berlin, der Meister der letzten Spielzeit, gibt in Lauterbach sein erstes Spiel der neuen Saison. Auch wenn es zu Beginn schwer ist, die genaue Stärke der Teams einzuschätzen, ist klar: FASS Berlin wird auch dieses Jahr wieder zu den Topteams der Liga gehören. Zwar mussten die Berliner im Sommer einige Abgänge verkraften, doch sie haben ihre Reihen mit jungen, hungrigen Spielern aufgefüllt. In der Vorbereitung unterlagen sie nur dem Oberligisten Rostock Piranhas, konnten aber gegen die Salzgitter Icefighters zwei Siege einfahren.

Im Lager der Luchse laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Trainer Pekka Rompannen und sein Team arbeiten hart daran, die Fehler vom letzten Spiel zu analysieren und zu korrigieren. Gute Nachrichten gibt es auch zur Kaderstärke: Voraussichtlich stehen alle Stammspieler, abgesehen von den verletzten Maximilian Droick und Andre Bruch, für das Heimspiel zur Verfügung. Die Mannschaft brennt darauf, vor heimischem Publikum die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Doch nicht nur auf dem Eis, auch abseits davon wird es am Samstag einiges zu erleben geben. In den Drittelpausen sorgt der Eiskunstlauf des EC Lauterbach mit tollen Darbietungen für Unterhaltung. Außerdem profitieren Dauerkartenbesitzer in dieser Saison von 10 % Rabatt auf Fanartikel am Fanstand. Die Eintrittspreise bleiben wie gewohnt bei 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Ermäßigungen. Ein kleiner Tipp für unsere treuen Fans: Hebt eure Eintrittskarten gut auf – es wird im Laufe der Saison noch besondere Überraschungen für Sammler geben! Der Einlass startet um 18 Uhr.