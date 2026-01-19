Lauterbacher Luchse mit glanzlosem, aber ungefährdetem Auswärtssieg in Dresden

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse trafen am Samstag bereits zum dritten Mal in der laufenden Hauptrunde auf den ESC Dresden.

Anders als in den vorherigen Duellen gelang den Luchsen diesmal kein deutlicher Erfolg. Stattdessen hielten die Gastgeber die Partie mit einer geordneten und konsequenten Defensivleistung lange offen.

Von Beginn an tat sich die Offensive der Luchse schwer gegen die gut formierte Dresdener Abwehr. Hochkarätige Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. So dauerte es bis zur achten Spielminute, ehe Hunter Brackett den Bann brach. Nach Zuspiel der Kranz-Brüder schob er zur 0:1-Führung für Lauterbach ein. Es blieb jedoch der einzige Treffer im ersten Drittel. Dresden kam nur selten gefährlich vor das Tor von Benjamin Dirksen, der bei den wenigen Abschlüssen stets aufmerksam blieb.

Auch im zweiten Spielabschnitt mussten sich die Zuschauer gedulden. Erneut waren acht Minuten gespielt, als die Luchse jubeln durften. Julian Grund setzte energisch nach, ging seinem eigenen Schuss nach und verwandelte den Abpraller des Dresdener Torhüters aus der Luft zum 0:2. Kurz vor der zweiten Pause sorgten dann erneut die Kranz-Brüder für den nächsten Treffer: In Unterzahl eroberte Paul Kranz die Scheibe und spielte einen sehenswerten Pass auf seinen Bruder Julius, der alleine vor dem Tor eiskalt unter die Latte zum 0:3 abschloss. Weitere Treffer blieben aus – nicht zuletzt, weil die Luchse aufgrund zahlreicher Strafzeiten erneut viel Zeit in Unterzahl verbringen mussten.

Im letzten Drittel passierte schließlich nicht mehr viel. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass der ungefährdete Auswärtssieg der Luchse nie ernsthaft in Gefahr geriet. Mit dem 3:0-Erfolg sicherten sich die Lauterbacher verdient die nächsten drei Punkte.

Erfreulich aus Luchse-Sicht waren zudem die Einsätze der beiden Debütanten Benjamin Vavrena und Leon Tettenborn, die in Dresden ihre ersten Minuten im Trikot der Luchse absolvierten und dabei eine solide Leistung zeigten.

Weiter geht es für die Lauterbacher am kommenden Wochenende mit einem Doppelspielwochenende. Am Samstag empfangen die Luchse um 19 Uhr im Rahmen der Aktion „Macht die Halle voll 2.0“ den Tabellenführer FASS Berlin im Luchsbau. Am Sonntag folgt dann das Nachholspiel gegen Tornado Niesky, Spielbeginn ist um 18 Uhr.

