Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison: David Sperl kommt aus der U20 des Deggendorfer SC zu den Luchsen und soll dem Team künftig für mehr Breite in der Offensive sorgen.

Der Deutsch-Österreicher trägt bei den Luchsen die Rückennummer 38. Seine Eishockeyausbildung absolvierte Sperl in der Eishockey Akademie Oberösterreich, ehe er zur Saison 2024/2025 nach Deggendorf in die U20 wechselte. Dort konnte er in seinen beiden Jahren in 61 Spielen 44 Punkte sammeln. Auch im Seniorenbereich konnte Sperl bereits auf dem Eis stehen und sammelte über die Seniorenmannschaft von Deggendorf wertvolle Erfahrungen in der Oberliga.

Für die Verantwortlichen der Lauterbacher Luchse war schnell klar, dass der junge Stürmer perfekt in das Konzept der kommenden Saison passt. Mit seinen 19 Jahren gilt Sperl als gut ausgebildeter Angreifer, der den Willen mitbringt, den nächsten Schritt zu gehen und sich für höhere Stationen zu empfehlen.

Neben dem sportlichen Engagement bringt sich David Sperl auch abseits des Eises für den Gesamtverein ein: Beim EC Lauterbach 2012 e. V. absolviert er ein freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und unterstützt damit nicht nur die Lauterbacher Luchse, sondern den Verein in seiner Gesamtheit. Im Rahmen des FSJ wird Sperl wertvolle Erfahrungen im Bereich des Betriebs der Eishalle sowie in der Vereinsführung sammeln