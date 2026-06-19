Lauterbach: Weiterer Torhüter bleibt – Benjamin Vavrena weiter bei den Luchsen

Lauterbach. (PM Luchse) Nach der Vertragsverlängerung von Benjamin Dirksen, bleibt den Lauterbacher Luchsen ein weiterer Torhüter der vergangenen Saison erhalten.

Der 21-Jahre alte Vavrena bleibt ein weiteres Jahr im Vogelsberg.

Vavrena kam in der vergangenen Saison spät in den Kader der Luchse. Im Januar kam er nach Lauterbach, als die Verantwortlichen auf den Wechsel von Mateusz Majewski reagierten. Vavrena fand sich sofort in den Kader der Luchse ein und zeigte auf dem Eis ohne große Eingewöhnungsphase eine gute Leistung. Seine ruhige Art strahlt sich auf dem Eis auch auf seine Teamkollegen aus.

Der 21-jährige Deutsch-Tscheche erlernte das Eishockey-Einmaleins in seiner Heimatstadt Prag und spielte während seiner U20-Zeit für die Mannschaft aus Chomutov. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte Vavrena bereits in der dritten tschechischen Liga, zuletzt war er in der ULLH, der tschechischen Hochschul-Eishockeyliga, für Prag im Einsatz.

Für den Rest der vergangenen Spielzeit erhoffte sich Vavrena einen guten Einsteig in den deutschen Seniorenbereich. Auf die kommenden Saison blickt Benjamin positiv: „Ich schätze die Vision und die Ambitionen des Vereins und war mit der Führung und Herangehensweise des Teams äußerst zufrieden. Der Verein hat mir die Chance gegeben, mich zu beweisen, und ich möchte das mir entgegengebrachte Vertrauen hiermit zurückzahlen. Ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles daransetzen, sie am Ende mit einem Sieg abzuschließen.“

Erster Verteidiger ist fix – Felix Seiz bleibt ein Luchs!

Die Lauterbacher Luchse können die erste Personalentscheidung für die Defensive der kommenden Saison vermelden: Felix Seiz wird auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Luchse tragen! Der 21-jährige Verteidiger geht damit bereits in seine dritte Saison im Vogelsberg.

Felix lief erstmals in der Saison 2024/25 für die Luchse auf. Seine Eishockey-Ausbildung genoss der Linksschütze im Nachwuchs der Löwen Frankfurt. Vor seinem Wechsel nach Lauterbach sammelte der großgewachsene Verteidiger bereits wertvolle Erfahrungen in der Hessenliga sowie in der BeNeLiga.

In seiner ersten vollständigen Seniorensaison entwickelte sich Felix zu einem verlässlichen und konstanten Bestandteil der Luchse-Defensive. Mit seiner ruhigen Spielweise, seinem Einsatzwillen und seiner mannschaftsdienlichen Einstellung überzeugte er nicht nur auf dem Eis. Auch abseits der Eisfläche fand er schnell seinen Platz im Team und ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Auch Felix fühlt sich in Lauterbach wohl: „Als Jörg mich angerufen hat und mit eine Vertragsverlängerung angeboten hat, habe ich mich sehr gefreut. In den letzten zwei Jahren habe ich mich in Lauterbach immer sehr wohl gefühlt und hatte die Möglichkeit mich sportlich und persönlich zu entwickeln. Die Unterstützung der Fans und der Vorstand war dafür entscheidend. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Regionalliga West und denke, dass wir eine große Chance haben, über die gesamte Saison erfolgreich zu sein.“

Mit der Vertragsverlängerung von Felix Seiz setzen die Lauterbacher Luchse ein weiteres wichtiges Zeichen für Kontinuität und die Förderung junger Talente im Kader.

Knut Apel läuft nicht mehr für die Luchse auf

Der erste Abgang für die kommende Saison steht fest: Knut Apel wird in der Spielzeit 2026/27 nicht mehr für die Lauterbacher Luchse auf dem Eis stehen.

Der Zwei-Wege-Spieler wechselte 2024 nach Lauterbach und trug in den vergangenen zwei Jahren das Trikot der Luchse.

Defensive wächst weiter – Paul Becker verteidigt weiter für die Luchse!

Die Defensive der Lauterbacher Luchse nimmt weiter Form an: Nach der Vertragsverlängerung von Felix Seiz können wir auch in der kommenden Saison auf ein bekanntes Gesicht setzen. Paul Becker geht in seine vierte Saison im Trikot der Luchse!

Der 21-jährige Verteidiger kehrte zur Saison 2023/24 zu seinem Heimatverein zurück und wechselte direkt aus der U20 der EJ Kassel nach Lauterbach. Zuvor durchlief der Vogelsberger sämtliche Nachwuchsmannschaften der Kassel Huskies und sammelte dort wichtige Erfahrungen für seine weitere Entwicklung.

Schon in seiner ersten Saison im Seniorenbereich überzeugte Paul mit konstant starken Leistungen und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Leistungsträger sowie zu einer festen Größe in unserer Defensive.

Neben seinen Qualitäten auf dem Eis zeichnet ihn vor allem seine Verlässlichkeit aus: Paul verpasste in seiner bisherigen Zeit bei den Luchsen nahezu kein Heim- oder Auswärtsspiel und sorgt damit Woche für Woche für Stabilität im Kader.

Auch Paul freut sich weiter für seinen Heimatverein auflaufen zu können: „Ich freue mich sehr, nächste Saison wieder für meinen Heimatverein in Lauterbach auf dem Eis zu stehen. Ausschlaggebend waren vor allem meine Familie, meine Freunde und die Verbundenheit zu meiner Heimat. Außerdem freue ich mich auf die Spiele mit guter Stimmung und freue mich wieder vor den Fans zu spielen.“

216 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro