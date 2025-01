Lauterbach: Der Trainer bleibt

Lauterbach. (PM Luchse) Trainer Dieter Reiss hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Mit dieser Entscheidung setzt der EC Lauterbach ein klares Zeichen für die Zukunft und Kontinuität im Verein.

Der vergangene November war eine turbulente Zeit für den Verein. Sowohl die Seniorenmannschaft der Lauterbach Luchse als auch der Nachwuchs standen plötzlich ohne Trainer da. Doch aus dieser herausfordernden Situation entstand eine große Chance: Ende November betrat Dieter Reiss zum ersten Mal die Eishalle in Lauterbach.

Schnell wurde deutlich, dass die Vorstellungen und Ansichten zwischen dem Vorstand des EC Lauterbach und Dieter Reiss in die gleiche Richtung gehen. Als dann auch die menschliche Ebene harmonierte, war klar: Diese Zusammenarbeit kann nur ein Erfolg werden. Und genau das hat sich bestätigt.

Seit Übernahme des Trainings durch Reiss hat sich die Regionalliga-Mannschaft der Luchse kontinuierlich gesteigert. Von Spiel zu Spiel wuchsen die Seniorluchse über sich hinaus, siegten gegen die Top-Teams der Regionalliga Ost und begeistern die Zuschauer in der Halle immer mehr. Auch im Nachwuchsbereich zeigt sich eine positive Entwicklung: Die Trainingsqualität und die Trainingsbeteiligung sind gestiegen, und erste Erfolge auf dem Eis sprechen für sich.

Angesichts dieser beeindruckenden Fortschritte zögerten die Verantwortlichen des EC Lauterbachs nicht lange und sicherten sich die Dienste von Dieter Reiss für weitere zwei Jahre. Vorstandsmitglied Jörg Hanstein betont die Bedeutung dieser Entscheidung: „Wir sind froh, mit Dieter Reiss vorzeitig für die nächsten zwei Jahre in die Zukunft gehen zu können – endlich haben wir in Lauterbach einen Trainer, der das Eishockey liebt und lebt. Er ist ein Gewinn für unseren gesamten Verein.“

Auch Dieter Reiss selbst blickt mit Freude auf die kommenden Jahre. In seinen Trainertalks nach den Spielen hebt er immer wieder hervor, wie wohl er sich in Lauterbach und im Verein fühlt. Auf die Frage, warum er sich für eine Verlängerung entschieden hat, antwortet Reiss: „Ich bleibe gerne in Lauterbach und bei den Luchsen, weil hier gut und ehrlich gearbeitet wird und ich mich in der Umgebung wohl fühle.“

Mit dieser Weichenstellung blickt der EC Lauterbach optimistisch in die Zukunft und freut sich auf die kommenden Erfolge unter Trainer Dieter Reiss.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV