Lauterbach besetzt die erste Kontingentstelle

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse besetzen mit Matyas Welser die erste von zwei Kontingentstellen in der Regionalliga-West.

Damit bleibt ein Grundstein des letztjährigen Erfolgs im Vogelsberg. Der 21 Jahre alte Matyas Welser kam zu Beginn der vergangenen Saison zu den Lauterbach Luchsen. In 18 Spielen konnte der 1,83m große Stürmer 20 Tore und 32 Vorlagen erzielen. Mit seinen 52 Punkten ist Welser damit einer der Topstürmer der letztjährigen Hessenliga- und Hessenpokalsaison.

Vor der letzten Spielzeit bei den Luchsen spielte Welser unter anderem im Nachwuchs der Black Wings Linz in Österreich und in mehreren Nachwuchsligen in den USA.

Die Verantwortlichen der Luchse freuen sich gleich doppelt über den Verbleib von Welser. Neben seiner sportlichen Leistung in der ersten Mannschaft der Luchse trainierte Welser im letzten Jahr ebenfalls den Nachwuchs der Luchse. Bei den Kindern kam er durch seine ehrgeizige aber freundliche Art immer gut an.