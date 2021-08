Lausitzer FÃ¼chse verstÃ¤rken nochmals ihr Trainerteam

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Mit Beginn der Vorbereitungen auf die kommende DEL2-Saison verstärkten sich die Lausitzer Füchse auch noch einmal im Trainerteam. Der 55-jährige...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Mit Beginn der Vorbereitungen auf die kommende DEL2-Saison verstärkten sich die Lausitzer Füchse auch noch einmal im Trainerteam.

Der 55-jährige Sakari Lindfors wird künftig neben Sebastian Ellwing das individuelle Training der Torhüter in Weißwasser übernehmen.

Sebastian Ellwing selbst wurde von den Los Angeles Kings in das Torwart-Departement aufgenommen und ist künftig als Scout tätig und für die Entwicklung in Europa zuständig. Somit kann er in der kommenden Saison das Torwart-Training in Weißwasser nicht mehr abdecken.

Sebastian Ellwing: „Mein Freund und Mentor berichtete mir nur Gutes von Sakari. Er war selbst ein überragender Torwart, errang mit Finnland 1988 Silber bei Olympia in Calgary und wurde 1992 Vize-Weltmeister. Er trainierte schon große Torhüter der Welt und bringt einen riesengroßen Erfahrungsschatz mit. Er war in der KHL und in der EBEL Trainer und sein Trikot mit der Nummer 35 hängt bei IFK Helsinki unter dem Hallendach. Sakari wird mit mir ständig in Kontakt stehen. Wir sprechen die Ausbildung der Torhüter genau ab, also ich sage ihm, was ich z. B. mit Tobias Ancicka in Berlin trainiert habe und er mir, was er mit Leon Hungerecker in Weißwasser gemacht hat. Wir haben beide einen Videozugang und können uns so wunderbar ergänzen. Dennoch werde ich auch immer wieder mal in Weißwasser sein, wenn ich mal nicht durch Europa reise.“

Damit haben die Lausitzer Füchse einen weiteren prominenten Neuzugang, der sich künftig um die wichtige Position der Torhüter kümmern wird.

Mittlerweile befindet sich Sakari Lindfors in Weißwasser und hat sein „Dienstfahrzeug“ durch Herrn Peschel vom Autohaus Ehlitzsch in Empfang nehmen dürfen.