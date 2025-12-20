Lausitzer Füchse verstärken ihre Offensive

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben kurz vor Beginn der zweiten Saisonhälfte in der DEL2 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ihre Offensive gezielt verstärkt.

Mit dem 30-jährigen Kanadier Adam Brady wechselt ein erfahrener und vielseitig einsetzbarer Stürmer nach Weißwasser.

Brady kommt vom HC Gherdëina aus der Alps Hockey League zu den Füchsen. Dort gehörte der Center bzw. Linksaußen in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern seines Teams. In bislang 23 Pflichtspielen erzielte er 26 Scorerpunkte (10 Tore, 16 Vorlagen) und war damit Topscorer der Ladiner. Brady erhielt am Freitag die Freigabe seines bisherigen Clubs und ist bereits Morgen für das Spiel der Füchse in Bietigheim spielberechtigt.

Mit der Verpflichtung reagieren die Füchse auf die hohe Belastung der kommenden Wochen. Nach dem Abschluss der ersten Saisonhälfte steht nun die entscheidende Phase mit einem intensiven Spielplan rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bevor. Ziel der Füchse ist es, zusätzliche Tiefe und Qualität in den Kader zu bringen, um sich weiterhin im Tabellenmittelfeld zu behaupten und den angestrebten Pre-Playoff-Platz abzusichern.

Der kanadische Angreifer bringt internationale Erfahrung aus verschiedenen europäischen Topligen mit. Zuletzt feierte Brady mit Ferencvárosi TC die ungarische Meisterschaft und überzeugte dort über zwei Spielzeiten hinweg mit konstant hoher Offensivproduktion. Insgesamt zeichnet ihn seine Spielintelligenz, Variabilität und Einsatzfähigkeit in allen Spielsituationen aus.

Der Sportliche Leiter der Lausitzer Füchse Jens Baxmann erklärt zur Neuverpflichtung: „Wir haben noch nach einem vielseitigen Center gesucht, der kurzfristig verfügbar und in allen Spielsituationen einsetzbar ist. Adam erfüllt genau diese Kriterien. Mit seiner Erfahrung und seinem Offensivdrang wird er uns in der zweiten Saisonhälfte zusätzliche Optionen geben.“

Adam Brady ist 1,83 Meter groß, wiegt 88 Kilogramm, schießt links schießt links und wird in Weißwasser mit der Rückennummer 9 auflaufen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!