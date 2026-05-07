Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse verpflichten Verteidiger Lenny Elwing
Lausitzer FüchseTransfer-News

Lausitzer Füchse verpflichten Verteidiger Lenny Elwing

7. Mai 20262 Mins read11
Share
Lenny Elwing- © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse begrüßen mit Lenny Elwing einen jungen Verteidiger in ihren Reihen, der künftig wieder in seiner sportlichen Heimat Weißwasser auflaufen wird und damit auch ein Stück Familiengeschichte fortschreibt.

Der 19-Jährige wechselt vom SC Riessersee aus der Oberliga in die Lausitz und bringt mit 1,84 Metern Körpergröße und 88 Kilogramm beste Voraussetzungen für die Defensive mit. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Elwing in Germering bei München sowie im Nachwuchs der Eisbären Berlin Juniors, ehe er von 2015 bis 2019 bereits im Nachwuchs der Lausitzer Jungfüchse aktiv war. Schon in dieser Zeit sammelte er wichtige Erfahrungen in Weißwasser und entwickelte eine enge Bindung zum Standort.

Diese Verbindung ist nicht zuletzt auch familiär geprägt: Sein Vater, Sebastian Elwing, stand viele Jahre als erfolgreicher Torhüter für die Lausitzer Füchse zwischen den Pfosten und war darüber hinaus auch als Torwarttrainer im Club tätig. Mit der Rückkehr von Lenny Elwing schließt sich somit ein besonderer Kreis – ein weiteres Kapitel einer Eishockeyfamilie, die eng mit dem Standort Weißwasser verbunden ist.

Nach seiner Zeit bei den Jungfüchsen wechselte Elwing zurück zu den Eisbären Juniors Berlin. Dort durchlief er die Nachwuchsstationen von der U17 bis zur U20 und empfahl sich mit konstant guten Leistungen auch für Einsätze in den Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft (U18 und U19).

Zur vergangenen Saison zog es den Verteidiger zum SC Riessersee nach Garmisch-Partenkirchen. In der Oberliga absolvierte er 50 Partien und sammelte dabei 13 Scorerpunkte sowie wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich, die ihm nun beim nächsten Schritt helfen sollen.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer kennt den Neuzugang bereits aus dessen Berliner Zeit: „Lenny kennen wir bereits aus seiner Zeit bei den Eisbären Juniors. Er hatte damals schon die Möglichkeit, bei uns in Weißwasser mitzutrainieren. Er ist ein talentierter Verteidiger und wird ganz sicher seinen Weg gehen. In der Oberliga konnte er dafür bereits sehr gute Erfahrungen sammeln.“

Auch Lenny Elwing blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr: „Für mich ist die Rückkehr nach Weißwasser etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nicht nur einen Teil meiner Nachwuchszeit verbracht, sondern auch eine enge familiäre Verbindung zum Standort. Umso mehr freue ich mich, nun mit Stolz das Trikot der Lausitzer Füchse zu tragen und den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen.“

Die Lausitzer Füchse freuen sich auf Lenny Elwing und heißen ihn in Weißwasser herzlich willkommen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
106
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Bode Wilde für die Wild Wings

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
SC BernTransfer-News

Vertragsauflösung mit Ramon Untersander

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat sich mit Ramon Untersander auf...

By7. Mai 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals holen Top-Verteidiger Nick Bailen von Meister Graz

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals konnten Star-Verteidiger Nick Bailen aus Graz...

By7. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Nach Aus in Dresden: Andrew Yogan belegt die erste Kontingentstelle beim ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die erste von insgesamt drei...

By7. Mai 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Nationalstürmer Lukas Kainz kommt als Champion

Linz. (PM Black Wings) Mit Lukas Kainz holen die Steinbach Black Wings...

By7. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten