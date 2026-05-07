Lausitzer Füchse verpflichten Verteidiger Lenny Elwing

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse begrüßen mit Lenny Elwing einen jungen Verteidiger in ihren Reihen, der künftig wieder in seiner sportlichen Heimat Weißwasser auflaufen wird und damit auch ein Stück Familiengeschichte fortschreibt.

Der 19-Jährige wechselt vom SC Riessersee aus der Oberliga in die Lausitz und bringt mit 1,84 Metern Körpergröße und 88 Kilogramm beste Voraussetzungen für die Defensive mit. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Elwing in Germering bei München sowie im Nachwuchs der Eisbären Berlin Juniors, ehe er von 2015 bis 2019 bereits im Nachwuchs der Lausitzer Jungfüchse aktiv war. Schon in dieser Zeit sammelte er wichtige Erfahrungen in Weißwasser und entwickelte eine enge Bindung zum Standort.

Diese Verbindung ist nicht zuletzt auch familiär geprägt: Sein Vater, Sebastian Elwing, stand viele Jahre als erfolgreicher Torhüter für die Lausitzer Füchse zwischen den Pfosten und war darüber hinaus auch als Torwarttrainer im Club tätig. Mit der Rückkehr von Lenny Elwing schließt sich somit ein besonderer Kreis – ein weiteres Kapitel einer Eishockeyfamilie, die eng mit dem Standort Weißwasser verbunden ist.

Nach seiner Zeit bei den Jungfüchsen wechselte Elwing zurück zu den Eisbären Juniors Berlin. Dort durchlief er die Nachwuchsstationen von der U17 bis zur U20 und empfahl sich mit konstant guten Leistungen auch für Einsätze in den Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft (U18 und U19).

Zur vergangenen Saison zog es den Verteidiger zum SC Riessersee nach Garmisch-Partenkirchen. In der Oberliga absolvierte er 50 Partien und sammelte dabei 13 Scorerpunkte sowie wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich, die ihm nun beim nächsten Schritt helfen sollen.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer kennt den Neuzugang bereits aus dessen Berliner Zeit: „Lenny kennen wir bereits aus seiner Zeit bei den Eisbären Juniors. Er hatte damals schon die Möglichkeit, bei uns in Weißwasser mitzutrainieren. Er ist ein talentierter Verteidiger und wird ganz sicher seinen Weg gehen. In der Oberliga konnte er dafür bereits sehr gute Erfahrungen sammeln.“

Auch Lenny Elwing blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr: „Für mich ist die Rückkehr nach Weißwasser etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nicht nur einen Teil meiner Nachwuchszeit verbracht, sondern auch eine enge familiäre Verbindung zum Standort. Umso mehr freue ich mich, nun mit Stolz das Trikot der Lausitzer Füchse zu tragen und den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen.“

Die Lausitzer Füchse freuen sich auf Lenny Elwing und heißen ihn in Weißwasser herzlich willkommen.