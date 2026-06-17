Lausitzer Füchse verpflichten Torhütertalent Henning Kunze

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den 18-jährigen Torhüter Henning Kunze für die kommende DEL2-Saison verpflichtet.

Der in Frankfurt (Oder) geborene Schlussmann kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits von 2020 bis 2023 trug er das Trikot der Blau-Gelben und stand in den Nachwuchsmannschaften der U15 und U17 zwischen den Pfosten.

Nach seiner Zeit in Weißwasser wechselte Kunze zum Iserlohner EC, wo er in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der U20 sammelte. Insgesamt absolvierte der junge Goalie 29 Partien für die DNL1-Mannschaft der Sauerländer.

Mit seiner Rückkehr nach Weißwasser soll der talentierte Torhüter schrittweise an den Profibereich herangeführt werden. Neben seiner Rolle im DEL2-Kader der Lausitzer Füchse wird Henning Kunze vor allem auch wichtige Spielpraxis im neu aufgestellten U20-DNL-Team der Lausitzer Jungfüchse sammeln und dort seine weitere sportliche Entwicklung vorantreiben.

Goalie-Coach Frantisek Gistr: „Henning kennen wir bereits aus seiner Zeit bei den Lausitzer Jungfüchsen und er ist mit dem Umfeld hier in Weißwasser bestens vertraut. Er ist mir beim Scouting mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison beim Iserlohner EC positiv aufgefallen. Er hat dort ein gutes Jahr in der U20 absolviert und gezeigt, dass er großes Potenzial besitzt.

Henning ist ein junger, talentierter Torhüter, der hart arbeitet und sich weiterentwickeln möchte. Genau diese Einstellung ist für uns sehr wichtig. Entscheidend ist auch, dass er weiterhin für die U20 der Lausitzer Jungfüchse spielberechtigt ist und dadurch regelmäßig Spielpraxis sammeln kann. Das ist für seine Entwicklung ein großer Vorteil.

Gleichzeitig bekommt er bei den Profis jeden Tag die bestmöglichen Trainingsbedingungen und kann sich auf hohem Niveau weiterentwickeln. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten wichtigen Schritte in seiner sportlichen Laufbahn gehen wird.“

Henning selbst blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr in die Lausitz: „Ich freue mich riesig auf meine Zeit in Weißwasser. Ich habe hier schon einmal drei sehr schöne Jahre erlebt und durfte damals als junger Torhüter bereits bei den Profis mittrainieren. Ich war äußerst aufgeregt, als jetzt der Anruf aus Weißwasser mit dem Angebot kam. Zum Ende der vergangenen Saison konnte ich mein Können bereits schon einmal im Training der Füchse zeigen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde alles geben, um den Club und das Team bestmöglich zu unterstützen.“

Aktueller Kader für die Saison 2026/27

Tor: Anthony Morrone, Henning Kunze

Verteidigung:Marlon Braun; Tim Heyter; Markus Freis; Lenny Elwing; Brett Humberstone, Samuel Schindler, Connor Hannon

Sturm: Adam Brady; Georgiy Saakyan; Louis Anders; Eric Valentin; Lane Scheidl; John Broda; Christopher Theodore; Alexander Dosch; Clarke Breitkreuz; Nikita Knaus; Clemens Sager, David Rundqvist, Jakob Schmidt-Svejstrup

165 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro