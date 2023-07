Lausitzer Füchse verpflichten neuen Goalie-Coach aus Finnland

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Joonas Rantanen wird unser Trainer-Trio vervollständigen. Der 26-jährige Finne löst Sakari Lindfors ab, der sich einer neuen Aufgabe stellt und...

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Joonas Rantanen wird unser Trainer-Trio vervollständigen.

Der 26-jährige Finne löst Sakari Lindfors ab, der sich einer neuen Aufgabe stellt und seinen Vertrag in Weißwasser nicht verlängert hat.

Joonas Rantanen ist mit 26 zwar noch recht jung an Jahren, dennoch kann er auf reichlich Erfahrung in der Torhüter-Ausbildung verweisen.

Er trainierte bisher vornehmlich in Finnland im Nachwuchsbereich, doch gerade diese Ausbildung junger Torhüter erfordert viel Fachkenntnis und Erfahrung. Und die bringt der Finne mit nach Weißwasser. Hier soll er sich auf die Aus- und Weiterbildung der Goalies um Jonas Stettmer und Tommi Steffen konzentrieren. Aber auch im Trainerteam wird er unter Petteri Väkiparta weitere Aufgaben übernehmen.

Sportlicher Berater Jens Baxmann: „Mit Joonas haben wir eine sehr gute Ergänzung für unseren Trainerstab gefunden. Er kommt von einer sehr guten finnischen Organisation und wird dabei helfen, dass unsere jungen Torhüter eine hervorragende Betreuung erhalten. Darüber hinaus wird er das Team auch beim Thema Videoanalyse unterstützen.“

Joonas Rantanen: „Als ich die Möglichkeit bekam, nach Weißwasser zu wechseln, wusste ich, dass dies der richtige Schritt für mich und ein großer Schritt in meiner Karriere ist.

Ich habe so viel Gutes über die DEL2 als Liga und die Weißwasseraner Fans gehört, dass ich nicht lange gezögert habe, als sich die Möglichkeit bot, zu den Lausitzer Füchsen zu wechseln.

Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison!

Sakari Lindfors indes wird sich künftig einem anderen Club in Europa anschließen. Der 57-Jährige war zwei Jahre für die Lausitzer Füchse tätig und unterstützte die Goalies der Füchse in ihrer Entwicklung in hohem Maße. Wir bedanken uns bei Sakari für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft Alles Gute.

