Lausitzer FÃ¼chse verpflichten Georgiy Saakyan fest fÃ¼r die Saison 2025/26

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse haben StÃ¼rmer Georgiy Saakyan nach einem erfolgreichen Tryout fest fÃ¼r die laufende Saison 2025/26 unter Vertrag genommen.

Der 25-jÃ¤hrige Angreifer konnte die EntscheidungstrÃ¤ger in WeiÃŸwasser wÃ¤hrend seines Tryouts Ã¼berzeugen und wird die Mannschaft kÃ¼nftig dauerhaft verstÃ¤rken.

Saakyan, ausgebildet beim ESC Dresden, kam seit seiner Verpflichtung Ende September bereits neunmal im FÃ¼chse-Trikot zum Einsatz und lief wÃ¤hrend des Tryouts mit der RÃ¼ckennummer 10 auf. Der gebÃ¼rtige Moskauer verfÃ¼gt Ã¼ber die deutsche und die russische StaatsbÃ¼rgerschaft, ist 1,75 m groÃŸ, 85 kg schwer und schieÃŸt rechts.

Der sportliche Leiter Jens Baxmann zum neuen Vertrag: â€žGeorgiy hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er nicht nur kÃ¤mpferisch alles in die Waagschale wirft, sondern auch spielerische Elemente mitbringt, die im weiteren Saisonverlauf hilfreich sein kÃ¶nnen. Er hat sich seinen Vertrag durch konstante Leistungen und hohe Bereitschaft im Training und in den Spielen verdient. Wir sind froh, dass er Teil unseres Kaders in dieser Saison bleibt.â€œ

Die Lausitzer FÃ¼chse freuen sich, dass Georgiy Saakyan auch Ã¼ber das Tryout hinaus im blau-gelben Trikot auflaufen wird.

