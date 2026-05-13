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Lausitzer FüchseTransfer-News

Lausitzer Füchse verpflichten David Rundqvist

Erfahrener DEL2-Stürmer wechselt aus Landshut nach Weißwasser

13. Mai 20262 Mins read62
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David Rundqvist - © Sportfoto-Sale (DR)
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Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse sichern sich mit David Rundqvist die Dienste eines international erfahrenen Centers für die kommende Saison.

Der deutsch-schwedische Center wechselt innerhalb der Liga vom EV Landshut nach Weißwasser und bringt reichlich Erfahrung aus der DEL2, der schwedischen SHL sowie dem internationalen Profieishockey mit.

Der 33-jährige Offensivspieler wurde im schwedischen Uppsala geboren und verfügt neben der schwedischen auch über die deutsche Staatsbürgerschaft. Rundqvist spielte unter anderem für traditionsreiche Clubs wie Djurgårdens IF, Färjestad BK und Leksands IF in Schweden. In der DEL2 lief er mehrere Jahre für die Dresdner Eislöwen auf und gehörte dort regelmäßig zu den offensivstärksten Spielern der Mannschaft.

Insgesamt absolvierte Rundqvist bislang 184 DEL2-Partien und sammelte dabei starke 128 Scorerpunkte. In der Saison 2024/25 wurde er mit Dresden DEL2-Meister, musste allerdings verletzungsbedingt längere Zeit pausieren. Um nach seiner Rückkehr wieder Spielpraxis zu sammeln, wurde er im vergangenen Winter zunächst an die Düsseldorfer EG ausgeliehen, ehe er Ende Januar 2026 zum EV Landshut wechselte. Dort kam der Center inklusive Playoffs auf 15 Einsätze und verbuchte sieben Scorerpunkte.

Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Spielintelligenz soll Rundqvist künftig eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Lausitzer Füchse übernehmen.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer sagt zur Neuverpflichtung:„David ist ein sehr intelligenter Mittelstürmer mit enormer Erfahrung und einem starken Zwei-Wege-Spiel. Mit seiner Qualität und Routine wird er für unser Team eine große Unterstützung sein. Wir freuen uns sehr, dass wir einen solchen Spieler für uns gewinnen konnten und er sich für den Standort Weißwasser entschieden hat.“

Auch David Rundqvist blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei den Lausitzer Füchsen:„Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Weißwasser waren von Anfang an sehr positiv und ich weiß, dass es für mich und meine Familie perfekt wird. Ich freue mich darauf, künftig für die Lausitzer Füchse aufzulaufen, die Fans und meine Teamkollegen kennenzulernen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.“

Aktueller Kader für die Saison 2026/27

Tor: Anthony Morrone
Verteidigung: Marlon Braun; Tim Heyter; Markus Freis; Lenny Elwing; Brett Humberstone
Sturm: Adam Brady; Georgiy Saakyan; Louis Anders; Eric Valentin; Lane Scheidl; John Broda; Christopher Theodore; Alexander Dosch; Clarke Breitkreuz; Nikita Knaus; Clemens Sager, David Rundquist

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