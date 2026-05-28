Lausitzer Füchse verpflichten dänischen Nationalspieler

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den nächsten wichtigen Neuzugang für die kommende DEL2-Saison verpflichtet und präsentieren mit Jacob Schmidt-Svejstrup einen Spieler, der in den vergangenen Jahren national und international auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der 28-jährige dänische Nationalspieler wechselt von Sønderjyske nach Weißwasser und wird künftig das Trikot der Blau-Gelben tragen.

Mit Schmidt-Svejstrup gelingt den Füchsen die Verpflichtung eines Angreifers, der nicht nur über internationale Erfahrung verfügt, sondern zuletzt auch sportlich auf höchstem Niveau überzeugte. In der vergangenen Saison sammelte der Rechtsschütze starke 47 Scorerpunkte in 46 Pflichtspielen für seinen Club und gehörte damit zu den gefährlichsten Offensivspielern der dänischen Liga. Parallel dazu empfahl er sich erneut für die dänische Nationalmannschaft und stand zurzeit auch bei der Weltmeisterschaft im Aufgebot seines Landes.

Der in Charlottenlund geborene Außenstürmer bringt einen außergewöhnlichen Karriereweg mit nach Weißwasser. Bereits früh zog es Schmidt-Svejstrup nach Nordamerika, wo er mehrere Jahre im US-amerikanischen Junioren- und College-Eishockey aktiv war. Über Stationen in der USHL und NCAA entwickelte sich der 1,88 Meter große und 93 Kilogramm schwere Angreifer zu einem kompletten Zwei-Wege-Stürmer mit hoher Intensität und Abschlussstärke. Insgesamt absolvierte er 142 NCAA-Spiele und sammelte dabei 75 Scorerpunkte. Nach seiner Rückkehr nach Dänemark gewann er mit SønderjyskE in der Saison 2023/24 die dänische Meisterschaft.

Für Schmidt-Svejstrup ist der Wechsel zu den Lausitzer Füchsen zugleich der erste Schritt ins deutsche Eishockey.

Füchse-Cheftrainer Christof Kreutzer freut sich über den hochkarätigen Neuzugang: „Jacob ist ein Spieler, der viele Elemente mitbringt, die wir für unser Spiel gesucht haben. Er besitzt Größe, Physis und gleichzeitig viel Qualität mit der Scheibe. Dazu kommt seine Erfahrung aus Nordamerika und dem internationalen Eishockey. Seine Scoringwerte der vergangenen Saison sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er in der DEL2 eine sehr wichtige Rolle für unsere Mannschaft einnehmen kann.“

Auch Jacob Schmidt-Svejstrup blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Herausforderung in Weißwasser: „Für mich ist es der perfekte Zeitpunkt, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Die DEL2 ist eine starke Liga und ich habe nur Gutes über den Standort, die Fans und die Atmosphäre in Weißwasser gehört. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend und ich freue mich darauf, bald Teil der Lausitzer Füchse zu sein. Ich möchte mit harter Arbeit und offensivem Spiel helfen, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison erleben.“

Aktueller Kader für die Saison 2026/27

Tor: Anthony Morrone

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Heyter; Markus Freis; Lenny Elwing; Brett Humberstone, Samuel Schindler

Sturm: Adam Brady; Georgiy Saakyan; Louis Anders; Eric Valentin; Lane Scheidl; John Broda; Christopher Theodore; Alexander Dosch; Clarke Breitkreuz; Nikita Knaus; Clemens Sager, David Rundquist, Jakob Schmidt-Svejstrup