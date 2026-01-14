Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Lausitzer Füchse verlängern Fördervertrag mit Nikita Knaus
Lausitzer Füchse

Lausitzer FÃ¼chse verlÃ¤ngern FÃ¶rdervertrag mit Nikita Knaus

14. Januar 2026
Nikita Knaus - Â© T. Heide, Lausitzer FÃ¼chse
WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse setzen weiter auf die Entwicklung junger Talente und haben Nikita Knaus mit einem FÃ¶rdervertrag ausgestattet.

Der 18-jÃ¤hrige StÃ¼rmer konnte in seiner bisherigen Probezeit Ã¼berzeugen und bleibt damit auch weiterhin Teil des DEL2-Kaders der Blau-Gelben.

Knaus, der aus dem DNL-U20-Team der EisbÃ¤ren Berlin Juniors nach WeiÃŸwasser kam, zeigte in seinen bisherigen EinsÃ¤tzen starke Leistungen. In acht Spielen im Trikot der Lausitzer FÃ¼chse erzielte der Nachwuchsangreifer bereits zwei Treffer und empfahl sich damit fÃ¼r eine weitere Zusammenarbeit.

Cheftrainer Christof Kreutzer zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Youngsters: â€žNikita hat die Chance in seiner Probezeit sehr gut genutzt. Er arbeitet hart, bringt viel Tempo mit und hat sich schnell in die Mannschaft integriert. Seine Leistungen im Training und in den Spielen haben gezeigt, dass er uns auch weiterhin helfen kann.â€œ

Die Lausitzer FÃ¼chse freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Nikita Knaus und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r den restlichen Saisonverlauf viel Erfolg im blau-gelben Trikot.

122
