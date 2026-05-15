Lausitzer Füchse starten in Garmisch – Derbyabschluss gegen Crimmitschau

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den ersten Teil ihres Vorbereitungsprogramms für die kommende DEL2-Spielzeit festgelegt.

Die Blau-Gelben reisen im August zu einem Vorbereitungsturnier nach Garmisch-Partenkirchen und treffen zum Abschluss der Pre-Season erneut auf die Eispiraten Crimmitschau.

Turnierauftakt in Garmisch-Partenkirchen

Den Auftakt der Testspielphase bildet am 22. und 23. August ein Vorbereitungsturnier beim SC Riessersee im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen.

Neben Gastgeber SC Riessersee (Oberliga Süd) nehmen mit dem EC Bad Nauheim ein DEL2-Ligakonkurrent sowie die Saale Bulls Halle (Oberliga Nord) an dem Turnier teil. Für die Lausitzer Füchse bietet das Wochenende die erste Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen und wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.

Sachsenderby bildet den Abschluss der Pre-Season

Die letzten Härtetests vor dem Saisonstart bestreiten die Füchse gegen die Eispiraten Crimmitschau. Wie bereits in der vergangenen Vorbereitung kommt es Anfang September erneut zum sächsischen Aufeinandertreffen. In diesem Jahr jeweils einmal in Crimmitschau und Weißwasser.

Gerade diese Derbys besitzen in der Region stets einen besonderen Stellenwert und sorgen regelmäßig für eine intensive Atmosphäre auf und neben dem Eis.

Die Derbytermine im Überblick:

• Dienstag, 08. September 2026 | 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse

• Freitag, 11. September 2026 | 19:30 Uhr Lausitzer Füchse vs. Eispiraten Crimmitschau

„Mit dem Turnier in Garmisch-Partenkirchen und den Derbyspielen gegen Crimmitschau haben wir einen abwechslungsreichen Teil unserer Vorbereitung geplant. Gerade die unterschiedlichen Gegnerprofile werden für unsere Mannschaft wichtige Erkenntnisse liefern“, so Christof Kreutzer, der Headcoach der Lausitzer Füchse.

Weitere Vorbereitungsspiele in Planung

Zwischen den bereits feststehenden Terminen werden die Lausitzer Füchse weitere Vorbereitungsspiele absolvieren. Die entsprechenden Begegnungen sowie Informationen zum Spielplan werden zeitnah über die offiziellen Kanäle des Clubs bekanntgegeben.