Lausitzer Füchse schaffen wichtige Grundlage für die DEL2-Saison 2026/2027

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihre Lizenzunterlagen für die DEL2-Spielzeit 2026/2027 form- und fristgerecht bei der Ligagesellschaft eingereicht.

Damit stehen der DEL2 sämtliche erforderlichen Unterlagen des Clubs aus der Oberlausitz nun zur Prüfung zur Verfügung.

In den vergangenen Wochen arbeiteten die Verantwortlichen der Lausitzer Füchse intensiv an der Zusammenstellung des umfangreichen Unterlagenpakets. Neben wirtschaftlichen Nachweisen und Finanzplanungen mussten dabei zahlreiche organisatorische und strukturelle Anforderungen der Liga erfüllt werden.

Auch für die kommende Saison sehen sich die Lausitzer Füchse weiterhin mit anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Steigende Kosten in verschiedenen Bereichen sowie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung stellen den Club weiterhin vor große Herausforderungen. Gleichzeitig arbeitet die Organisation mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen für eine stabile und wettbewerbsfähige Zukunft in der DEL2 zu schaffen.

EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach erklärt dazu: „Die Erstellung der Lizenzunterlagen ist jedes Jahr eine sehr intensive und verantwortungsvolle Aufgabe. In den vergangenen Wochen haben mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam daran gearbeitet, alle Anforderungen der DEL2 fristgerecht zu erfüllen. Trotz weiterhin herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sehen wir uns gut aufgestellt und blicken optimistisch auf die kommende Saison. Unser Ziel bleibt es, den Lausitzer Füchsen sportlich wie wirtschaftlich eine stabile Zukunft in der DEL2 zu sichern. Dabei wissen wir die Unterstützung unserer Sponsoren, Partner, Fans und Förderer sehr zu schätzen.“

Im nächsten Schritt wird die DEL2 die eingereichten Unterlagen im Rahmen des Lizenzprüfungsverfahrens bewerten. Nach Abschluss dieses Prozesses entscheidet die Liga über die Vergabe der Lizenzen für die neue Spielzeit.