Lausitzer Füchse
Lausitzer Füchse

Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan mit Tryout-Vertrag ins Aufgebot

30. September 20251 Mins read100
Georgiy Saakyan - © Julia Peters
Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr Team bis zur Länderspielpause mit einem weiteren Stürmer verstärkt.

Der 24-jährige Georgiy Saakyan schließt sich den Füchsen mit einem Tryout-Vertrag an, der bis zum 2. November 2025 datiert ist.

Der 178 cm große und 85 kg schwere Rechtsangreifer besitzt die deutsche und russische Staatsbürgerschaft und entstammt der Nachwuchsabteilung des ESC Dresden.

Bereits im Nachwuchs machte er mit hohen Scorerzahlen auf sich aufmerksam und durchlief mehrere U-Nationalmannschaften des DEB. In seiner bisherigen Profikarriere sammelte er in über 300 Spielen umfangreiche Erfahrungen in der DEL2 unter anderem bei Freiburg, Ravensburg, Crimmitschau und Dresden sowie in der DEL bei den Fischtown Pinguins. In der vergangenen Saison stand Saakyan für den EHC Freiburg in 54 Pflichtspielen auf dem Eis.

Jens Baxmann (Sportlicher Leiter): „Georgiy hat die Chance, sich bis zur Deutschland-Cup Pause zu zeigen und wir können einen Spieler testen, der unseren Trainern weitere Optionen bieten kann. Wir denken, dass es für beide Seiten eine gute Sache ist.“

