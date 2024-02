Lausitzer FÃ¼chse mit Kadernews

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse hatten sich fristgerecht noch einmal für eine personelle Verstärkung in den Reihen der Verteidiger entschieden. Der 20-jährige Thomas...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse hatten sich fristgerecht noch einmal für eine personelle Verstärkung in den Reihen der Verteidiger entschieden.

Der 20-jährige Thomas Nuss wurde mit einer Förderlizenz ausgestattet und bleibt bis zum Saisonende bei den Lausitzer Füchsen.

Als Verteidiger spielte er die letzten Jahre in den DNL U20-Teams von Augsburg und Landshut. Im vergangenen Jahr wechselte Thomas zu den Bayreuth Tigers in die Oberliga und absolvierte dort am Sonntag mit dem Team das letzte Saisonspiel. Vereinbarungsgemäß kann er nun mit einer Förderlizenz für die Füchse in der DEL 2 antreten.

Bei den Bayreuth Tigers erzielte Thomas Nuss in 46 Spielen 1 Tor und konnte 8 Vorlagen für sich verbuchen. Für die Lausitzer Füchse wird er mit der Rückennummer 37 auflaufen.