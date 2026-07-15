Lausitzer Füchse komplettieren ihren Kader

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Für Bryan Lemos dürfte der 15. Juli 2026 in besonderer Erinnerung bleiben: An seinem 30. Geburtstag geben die Lausitzer Füchse die Verpflichtung des US-Amerikaners bekannt.

Der Center wechselt von den Nottingham Panthers nach Weißwasser und komplettiert als zehnter Neuzugang den Kader für die DEL2-Saison 2026/2027.

Der 1,78 Meter große Rechtsschütze kann sowohl als Center als auch auf dem rechten Flügel eingesetzt werden und bringt die Erfahrung aus einer hochklassigen nordamerikanischen Ausbildung sowie mehreren Profijahren mit in die Lausitz. Nach seiner Zeit an der La Salle Academy führte ihn sein Weg zunächst zu den Boston Jr. Bruins. Anschließend spielte Lemos für die Youngstown Phantoms und die Waterloo Black Hawks in der USHL, der höchsten Juniorenliga der USA. Es folgten vier Spielzeiten am Providence College in der NCAA Division I, bevor er den Sprung ins Profi-Eishockey schaffte.

In der ECHL absolvierte Lemos anschließend fast 400 Pflichtspiele für die Kansas City Mavericks und die Indy Fuel. Zudem kam er zu einem Einsatz in der American Hockey League (AHL) für die Providence Bruins. Zur vergangenen Saison wechselte der US-Amerikaner nach Großbritannien zu den Nottingham Panthers.

Dort gehörte Bryan Lemos zu den Leistungsträgern seines Teams. Er absolvierte alle 73 Pflichtspiele der Saison und steuerte 36 Scorerpunkte (11 Tore, 25 Assists) bei. Mit den Panthers gewann er sowohl den IIHF Continental Cup als auch den EIHL Challenge Cup. Besonders überzeugte der Center zudem am Bullypunkt: Mehr als 57 Prozent seiner Anspiele entschied er für sich. Während des Continental Cups gewann Lemos sogar 39 seiner 43 Face-offs und stellte damit seine Qualitäten in einer der wichtigsten Spielsituationen des Eishockeys eindrucksvoll unter Beweis.

Füchse-Headcoach Christof Kreutzer freut sich auf seinen neuen Center: „Mit Bryan haben wir einen weiteren Center verpflichtet, der unserem Team in vielen Bereichen weiterhelfen wird. Er bringt seine Qualitäten sowohl offensiv als auch defensiv ein und wird uns auch in den Special Teams stärker machen. Bryan befindet sich in einem sehr guten Eishockeyalter und ich freue mich, dass er künftig für die Lausitzer Füchse aufläuft.“

Auch Bryan Lemos blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison Teil der Lausitzer Füchse zu sein. Diese Chance bedeutet mir viel und ich bin bereit, für die Mannschaft und unsere Fans jeden Tag alles zu geben. Es ist eine Ehre, das Trikot der Lausitzer Füchse tragen zu dürfen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison zu leisten.“

Mit der Verpflichtung von Bryan Lemos haben die Lausitzer Füchse ihre Kaderplanungen für die DEL2-Saison 2026/2027 vorerst abgeschlossen. In den kommenden Wochen wird der US-Amerikaner in Weißwasser erwartet und gemeinsam mit seinen neuen Mannschaftskollegen die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufnehmen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Bryan Lemos @ Elite Prospects

493 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro