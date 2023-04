Lausitzer Füchse können weitere Personalentscheidungen verkünden

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Zwei weitere Spieler aus dem letztjährigen Kader werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Lausitzer Füchse tragen. Abwehrspieler...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Zwei weitere Spieler aus dem letztjährigen Kader werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Lausitzer Füchse tragen.

Abwehrspieler Kristian Blumenschein wird weiterhin für den Club aus der Oberlausitz verteidigen. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier, der zur Saison 2022/2023 aus der britischen EIHL nach Weißwasser wechselte, empfahl sich, trotz einer sehr schweren Saison für den 1,78m großen Linksschützen, für ein weiteres Jahr im Fuchsbau. Mitte Januar erlitt er eine langwierige Verletzung und konnte erst in den entscheidenden Spielen der Pre-Playoffs gegen den EHC Freiburg wieder in das Spielgeschehen eingreifen. Dort zeigte Kristian Blumenschein dann wieder seine defensiven Qualitäten und mit drei Treffern auch seine Torgefährlichkeit. Die Nummer 8 der Füchse aus der letzten Saison wird somit eine weitere Saison seine Rückennummer in Weißwasser tragen.

Ein weiterer Neuzugang aus der letzten Saison wird auch künftig im Kader der Füchse zu finden sein. Goalie Tommi Steffen, der erst in der Schlussphase der Hauptrunde von der EG Diez-Limburg nach Weißwasser wechselte, bekommt auch für die neue Saison das Vertrauen der Verantwortlichen. Für den 22-Jährigen ist Weißwasser die erste Station in der DEL2. In der abgelaufenen Saison bekam er einen Einsatz. Gegen die Bayreuth Tigers überzeugte er dabei mit einer Fangquote von 92,86%. Nun soll er künftig Teil des Torhütergespanns im Fuchsbau sein und sein Talent unter Profibedingungen unter Beweis stellen.

Die Lausitzer Füchse verlassen werden hingegen Luis Müller und Teemu Henritius.

Luis Müller stand seit der Saison 2020/2021 im Kader der Füchse und war mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet. In den letzten drei Spielzeiten kam er jedoch vornehmlich für die Oberliga-Kooperationspartner Rostock und Hamburg zum Einsatz. Im Dress der Füchse absolvierte Luis Müller 42 Spiele.

Auch Teemu Henritius wird Weißwasser verlassen. Der 29-jährige Finne erzielte in seinen 38 Einsätzen zwei Tore und gab elf Vorlagen.

Wir danken beiden Spielern für ihren Einsatz im Trikot der Lausitzer Füchse und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023/2024

#1 Tommi Steffen (G), #2 Sebastian Zauner, #4 Steve Hanusch, #6 Marlon Braun, #7 Daniel Visner, #8 Kristian Blumenschein #9 Julian Wäser, #13 Ilija Fleischmann, #14 Louis Anders, #17 Toni Ritter, #22 Eric Valentin, #23 Lane Scheidl, #71 Clarke Breitkreuz, #86 Dominik Bohac, #91 Roope Mäkitalo



