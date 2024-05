Lausitzer FÃ¼chse haben ihr Vorbereitungsprogramm finalisiert

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr diesjähriges Vorbereitungsprogramm finalisiert. Für die am 13. September 2024 beginnende DEL2 Saison 2024/2025 gibt es für...

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben ihr diesjähriges Vorbereitungsprogramm finalisiert.

Für die am 13. September 2024 beginnende DEL2 Saison 2024/2025 gibt es für das neu geformte Team insgesamt sechs Vorbereitungsspiele.

Der offizielle Trainingsauftakt findet am 15. August statt. Zu diesem Termin werden dann erstmals alle Spieler gemeinsam auf dem Eis sein. Der Fahrplan bis zum Eröffnungsspiel der DEL2 hat es in dieser Saison in sich. Die Füchse messen sich in sechs Vorbereitungsspielen mit den PENNY DEL Clubs Nürnberg Ice Tigers sowie ihrem Kooperationspartner Eisbären Berlin, den englischen Erstliga Clubs Nottingham Panthers und Manchester Storm sowie dem tschechischen Team vom HC Benátky nad Jizerou aus der zweiten tschechischen Liga.

Los geht es mit einem Kräftemessen am 23. August 2024 in eigener Halle gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Alle Termine im Überblick

23.08.2024 / 19:30 Uhr LFX – Nürnberg Ice Tigers Eisarena Weißwasser

25.08.2024 / 16:00 Uhr LFX – Eisbären Berlin Eisarena Weißwasser

31.08.2024 / 19:00 Uhr* Manchester Storm – LFX Planet Ice Altrincham Manchester / GB

01.09.2024 / 16:00 Uhr* Nottingham Panthers – LFX Motorpoint Arena Nottingham / GB

06.09.2024 / 18:00 Uhr HC Benátky nad Jizerou – LFX Zimni Stadion Benátky nad Jizerou

08.09.2024 / 16:00 Uhr LFX – HC Benátky nad Jizerou Eisarena Weißwasser

*lokale Uhrzeit

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Es ist uns gelungen, ein sportlich attraktives Vorbereitungsprogramm gegen starke Gegner auf die Beine zu stellen. Durch unsere Eisarena wird DEL-Flair wehen und auch die Vergleiche gegen internationale Teams versprechen viel Spannung. Ein besonderer Dank geht dabei auch an alle beteiligten Clubs und unsere Partner, die das durch ihre Unterstützung so überhaupt möglich gemacht haben.“

Der Termin für den Kartenvorverkauf der drei Heimspiele wird in Kürze bekannt gegeben. Tickets für die Auswärtsspiele sind über die jeweiligen Heimclubs erhältlich.