Lausitzer Füchse geben Personalentscheidungen bekannt: Kern der Mannschaft bleibt erhalten

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Im Rahmen der stimmungsvollen Saisonabschlussparty am Sonntag, den 12. April, haben die Lausitzer Füchse weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit bekannt gegeben.

Vor zahlreichen Fans, Partnern und Unterstützern wurde dabei deutlich: Ein Großteil der erfolgreichen Mannschaft bleibt dem blau-gelben Trikot treu.

Diese Spieler bleiben in Weißwasser

Auch in der kommenden Saison werden Marlon Braun, Georgiy Saakyan, Markus Freis, Christopher Theodore, Tim Heyter, Louis Anders, Adam Brady, Anthony Morrone sowie Stürmer Nikita Knaus mit den bereits bekannten Vertragsspielern für die Lausitzer Füchse auflaufen. Alle Spieler hatten maßgeblichen Anteil am sportlich erfolgreichen Abschneiden der abgelaufenen Saison und haben mit ihren Leistungen überzeugt.

Besonders auf der Torhüterposition setzen die Füchse ein starkes Zeichen: Anthony Morrone geht in seine dritte Saison in Weißwasser. Der Schlussmann, der zur Spielzeit 2024/25 aus Sheffield in die Lausitz wechselte, entwickelte sich schnell zu einem der stärksten Rückhalte der Liga und überzeugte Verantwortliche wie Fans gleichermaßen mit konstant herausragenden Leistungen.

Auch in der Defensive und Offensive bleibt Kontinuität gewahrt: Eigengewächs Marlon Braun absolvierte bereits seine vierte Saison im Füchse-Trikot und steht weiterhin für Verlässlichkeit in der Defensive. Georgiy Saakyan empfahl sich zu Saisonbeginn über ein Tryout und entwickelte sich im Anschluss zu einem festen Bestandteil des Teams. Markus Freis, der ebenfalls erst im Saisonverlauf nach Weißwasser wechselte, konnte mit seiner Spielweise vollends überzeugen.

Christopher Theodore, der aus der französischen Ligue Magnus kam, bestritt 56 Partien für die Füchse und war wichtiger Bestandteil des Teams. Auch der gebürtige Bad Muskauer Tim Heyter fühlt sich in der Heimat sichtlich wohl und bleibt dem Standort Hockeytown treu.

Im Angriff darf sich das Team zudem auf die Rückkehr von Louis Anders freuen, der verletzungsbedingt nur 18 Einsätze absolvieren konnte, nach vollständiger Genesung aber wieder angreifen wird. Adam Brady, der im Laufe der Saison vom HC Gherdëina nach Weißwasser wechselte, zeigte sich mit 29 Punkten aus 34 Spielen als echte Verstärkung und hat sich schnell in Hockeytown eingelebt. Mit Nikita Knaus bleibt zudem ein vielversprechendes Nachwuchstalent Teil des Kaders. Der 18-Jährige Stürmer absolvierte 13 Einsätze, musste seine Saison jedoch nach einer Verletzung im Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft vorzeitig beenden.

Diese Spieler verlassen den Fuchsbau

Während noch Gespräche über mögliche Vertragsverlängerungen laufen, steht auch fest, dass einige Spieler den Club verlassen werden. Pascal Seidel, Eric Hjorth, Simon Stowasser, Tim Sezemsky, Kyle Havlena, Alexis D’Aoust, Lennard Nieleck, Tom Knobloch und Charlie Jahnke werden in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader der Lausitzer Füchse gehören.

Die Lausitzer Füchse bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz, ihre Professionalität und ihr Engagement in Weißwasser und wünschen ihnen für ihre private sowie sportliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Kaderplanung nimmt weiter Form an

Mit den nun verkündeten Entscheidungen steht bereits frühzeitig ein Großteil des Kaders für die kommende Spielzeit fest. Ergänzt wird das Team durch die Spieler, die ihre Verträge bereits zuvor verlängert hatten: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, John Broda, Alexander Dosch und Eric Valentin.

Cheftrainer Christof Kreutzer zeigte sich zufrieden mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung: „Wir sind sehr froh, dass wir die Gespräche mit den Jungs erfolgreich abschließen konnten. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison als Einheit hervorragend funktioniert. Umso wichtiger ist es, dass wir einen Großteil dieses Teams zusammenhalten konnten.“

Aktueller Kader für die Saison 2026/27

Tor: #31 Anthony Morrone

Verteidigung: #6 Marlon Braun; #42 Tim Heyter; #95 Markus Freis

Sturm: #9 Adam Brady; #10 Georgiy Saakyan; #14 Louis Anders; #22 Eric Valentin; #23 Lane Scheidl; #24 John Broda; #26 Christopher Theodore; #34 Alexander Dosch; #71 Clarke Breitkreuz; #86 Nikita Knaus