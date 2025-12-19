Lausitzer FÃ¼chse geben den Aufbaugegner fÃ¼r die kriselnde DÃ¼sseldorfer EG

WeiÃŸwasser. (MR) Im zweiten Saisonspiel der Traditionsvereine gegeneinander konnten die FÃ¼chse zwar zwei Male einen RÃ¼ckstand ausgleichen, doch Punkte holten sie nicht beim 4:5.

Nach 730 km Anreise aus dem Rheinland in die Lausitz kassierte die DÃ¼sseldorfer EG bereits in der ersten Minute eine Strafe. Und das sollte eigentlich schon ein Hinweis auf den Spielverlauf zeigen: es wurde ein ziemlich hitziges Match! Die Hausherren konnten derwil aus der Ãœberzahl nichts ZÃ¤hlbares kreieren. Es ging zÃ¼gig hin und her â€“ hatte die VerkÃ¼ndung, dass ein neuer Trainer kommt, den DÃ¼sseldorfern Beine gemacht? Es waren noch keine 10 Minuten gespielt, da fÃ¼llten sich bereits auf beiden Seiten die StrafbÃ¤nke, und natÃ¼rlich waren es die â€žÃ¼blichen VerdÃ¤chtigenâ€œ, die hier vorangingen: Clarke Breitkreuz auf der einen und Michael Clarke auf der anderen Seite zogen gar die Handschuhe aus und durften darÃ¼ber 5 Minuten nachdenken. Eishockey wurde aber neben diesen Querelen und weiteren harten Checks auch gespielt, und in der 13. Spielminute stopfte Leon Niederberger den Querpass ins Tor. Das war der Startschuss fÃ¼r insgesamt 9 Tore. Ganze zwei Minuten spÃ¤ter gab Lucas Lessio die Vorlage fÃ¼r einen 1 auf 0 Konter der Lausitzer, und Alexis D’Aoust Ã¼berwand DEG Keeper Niklas Lunemann zum 1:1 Ausgleich. Und erneut zwei Minuten spÃ¤ter konnte Kevin Marx-NorÃ©n, der wieder als Verteidiger eingesetzt war, die Scheibe in der eigenen Zone aus dem Bandenzweikampf gewinnen und den Kollegen auf die Reise schicken. Das Ergebnis war das 1:2 durch Luca Tosto (18.).

Auch der zweite Durchgang blieb hart und umkÃ¤mpft. Vor nahezu ausverkaufter Eisarena wanderte immer mal wieder ein Spieler auf das SÃ¼nderbÃ¤nkchen, doch die Goalies in letzter Instanz sagten â€žNeinâ€œ. Der Torerfolg lieÃŸ bis zur 37. Spielminute auf sich warten, als sich Eric Hjorth unbemerkt und ungehindert Ã¼ber links ins Drittel geschlichen hatte und Lunemann Ã¼ber die Fanghand Ã¼berwinden konnte. Die heimischen Fans intonierten derweil â€žnie mehr erste Liga, nie mehrâ€œ auch mit Blick auf die letzten Spielergebnisse der DEG. Doch der Gleichstand Ã¼berstand das Drittel nicht, denn ein vermeintlicher Catch von FÃ¼chse Goalie Anthony Morrone war doch hinter dem Strich gelandet (Niederberger, 40.). So wurden die Seiten erneut mit einem Tor Unterschied gewechselt.

Auch der letzte Abschnitt bot Spannung pur

Den dritten Durchgang starteten die FÃ¼chse druckvoll, fanden aber keinen Weg vorbei an Lunemann. Auf der anderen Seite schubste Simon Thiel das SpielgerÃ¤t um den Goalie herum zum 2:4 (44.). Die Lausitzer, die in dieser Woche ihren 93. Geburtstag gefeiert hatten, verloren offenbar ein wenig die Konzentration hier im Spiel, und hatten MÃ¼he zum nÃ¤chsten Torerfolg zu finden. Allerdings stand im DEG-Kasten ja mit Lunemann auch jemand, der den Namen â€žTorhÃ¼terâ€œ verdient und den Job entsprechend erledigt, und die Abpraller wurden weggerÃ¤umt. So auch in der 48. Minute, als Lunemann den ersten Schuss fing, die Scheibe aber wohl wieder frei war und nachgestochert wurde. Der Treffer wurde John Broda erst nach Studium der Videobilder gutgeschrieben. Doch noch immer lag WeiÃŸwasser mit einem Tor hinten. Und im Powerplay stellte DÃ¼sseldorfs Yushiroh Hirano wieder auf zwei Tore (50.), ehe Broda mit schÃ¶nem Move drei Minuten spÃ¤ter wieder auf ein Tor Abstand stellte (4:5, 53.). Die RheinlÃ¤nder versuchten jetzt, die FÃ¼chse vom eigenen Tor fernzuhalten, fuhren selbst aber eigentlich keine Angriffe mehr. Drei Minuten vor der finalen Sirene nahm Christof Kreutzer seine Auszeit, aber noch nicht den Goalie vom Eis. Als DoppeltorschÃ¼tze Broda vom hohen Stock im Gesicht getroffen wurde und die DEG dafÃ¼r â€“ natÃ¼rlich â€“ bestraft wurde (59.), fuhr auch Morrone vom Eis, doch auch mit 6 gegen 4 Feldspieler schafften es die Lausitzer FÃ¼chse nicht mehr, noch einmal den Ausgleich zu erzielen. So stoppte die DÃ¼sseldorfer EG ihre Negativserie von 5 Niederlagen in Folge pÃ¼nktlich zum Ausscheiden ihres Headcoaches Rich Chernomaz.

Es spielten:

LFX â€“ 31 Anthony Morrone â€“ 27 Eric Hjorth, 95 Markus Freis â€“ 71 Clarke Breitkreuz, 25 Lennard Nieleck, 23 Lane Scheidl; 5 Nils Elten, 7 Kyle Havlena â€“ 34 Alexander Dosch, 11 Charlie Jahnke, 24 John Broda; 19 Tim Sezemsky, 42 Tim Heyter â€“ 17 Alexis D’Aoust, 67 Tom Knobloch, 10 Georgiy Saakyan; 86 Nikita Knaus â€“ 13 Hannu Tripcke, 26 Christopher Theodore, 14 Louis Anders

DEG â€“ 27 Niklas Lunemann â€“ 21 Emil Quaas, 63 Max Faber â€“ 78 Kevin Orendorz, 71 Ture Linden, 91 Yushiro Hirano; 6 Kevin Maginot, 14 Kevin Marx-NorÃ©n â€“ 17 Leon Niederberger, 9 Lucas Lessio, 32 Joel Hofmann; 8 Kristian Blumenschein, 5 Nick Geitner â€“ 96 Simon Thiel, 18 Michael Clarke, 11 Luca Tosto; 51 Daniel Assavolyuk

Die Tore erzielten:

0:1 (12:58) Niederberger (Linden)

1:1 (14:56) D’Aoust (Saakyan)

1:2 (17:51) Tosto (Thiel, Clarke)

2:2 (36:34) Hjorth (Nieleck, Breitkreuz)

2:3 (39:38) Niederberger (Orendorz)

2:4 (43:10) Thiel (Clarke, Tosto)

3:4 (47:18) Scheidl (D’Aoust, Nieleck)

3:5 (49:13) Hirano (Blumenschein, Linden) PP1

4:5 (52:11) Broda (Jahnke, Sezemsky)



Schiedsrichter: Sirko Hunnius, Bastian Steingross (Kenneth Englisch, Marcus HÃ¶fer)

Strafen: LFX â€“ 11 Min.; DEG â€“ 15 Min.

Zuschauer: 2758

