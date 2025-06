Lausitzer Füchse fixieren Vorbereitungsprogramm

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse starten mit einer sportlich anspruchsvollen Vorbereitungsserie in die DEL2-Saison 2025/26.

In der ersten veröffentlichten Phase stehen bereits vier Begegnungen fest – darunter ein traditionsreiches Derby, ein Heimspiel zur Saisoneröffnung und zwei sportlich reizvolle Vergleiche mit starken Teams aus der DEL2 und Oberliga Nord.

Zum Auftakt der Pre-Season gastieren die Füchse am 29. August 2025 bei den Hannover Indians, die ihre offizielle Saisoneröffnung am kultigen Pferdeturm feiern. In der stimmungsgeladenen Arena, die regelmäßig bis zu 3.000 Zuschauer begrüßt, erwartet das Team von Headcoach Christof Kreutzer ein erster Härtetest unter besonderen Bedingungen.

Nur zwei Tage später folgt am 31. August das Aufeinandertreffen mit den Kassel Huskies. Die Nordhessen gehören seit Jahren zu den Top-Anwärtern auf den DEL-Aufstieg und haben auch für die kommende Spielzeit einen schlagkräftigen Kader zusammengestellt. Begegnungen mit den Huskies garantieren seit jeher Eishockey auf höchstem DEL2-Niveau – temporeich, intensiv und emotional.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Derbycharakter der Vorbereitung. Mit dem Aufstieg der Dresdner Eislöwen in die DEL fehlt in der kommenden Saison ein traditionsreicher Derbygegner. Umso wichtiger war es beiden verbliebenen sächsischen DEL2-Standorten, den regionalen Derbygedanken weiterhin hochzuhalten. So treffen die Lausitzer Füchse am 07. September auf die Eispiraten Crimmitschau – ein Duell mit sportlicher Geschichte und besonderer Strahlkraft für beide Fanlager.

Der Höhepunkt der diesjährigen Vorbereitung findet am Samstag, den 13. September 2025, statt: Das einzige Heimspiel der Pre-Season führt die Füchse mit dem tschechischen Zweitligisten HC Stadion Vrchlabí zusammen – und bildet gleichzeitig den Rahmen für die Saisoneröffnungsfeier in „Hockeytown“ Weißwasser. 2020 belegte der tschechische Klub den ersten Platz seiner Staffel in der „2. česká hokejová liga“ und erwarb damit das Aufstiegsrecht in die 1. Liga. Diese Lizenz der ersten Liga gab der Club jedoch an seinen bisherigen Kooperationspartner und verblieb weiterhin in Liga 2.

Nach umfangreichen Modernisierungen in der Eisarena Weißwasser – darunter der Einbau einer neuen Flexbande und einer vollumfänglichen LED-Lichtanlage – wird die Partie um 17:00 Uhr zum festlichen Comeback vor heimischem Publikum. Aufgrund der Bauarbeiten konnten frühere Heimspieltermine nicht realisiert werden – das Risiko möglicher Verzögerungen hätte die gesamte Heimspielplanung gefährdet.

Spielplan – Teil 1 der Saisonvorbereitung:

▪

29.08.2025, 20:00 Uhr | Hannover Indians vs. Lausitzer Füchse (Saisoneröffnung am

Pferdeturm)

▪

31.08.2025, 16:00 Uhr | Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse

▪

07.09.2025, 17:00 Uhr | Eispiraten Crimmitschau vs. Lausitzer Füchse (Derby)

▪

13.09.2025, 17:00 Uhr | Lausitzer Füchse vs. HC Stadion Vrchlabí (Saisoneröffnung &

Heimspiel in Weißwasser)

Die Lausitzer Füchse werden in den kommenden Tagen weitere Termine für die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 bekanntgeben.

