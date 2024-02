Lausitzer FÃ¼chse finalisieren nÃ¤chsten Transfer kurz vor Ende der Wechselfrist

Weißwasser/O.L.(PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben sich kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch einmal Verstärkung in das Team geholt. Der 19-jährige gebürtige Tscheche...

Weißwasser/O.L.(PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben sich kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch einmal Verstärkung in das Team geholt.

Der 19-jährige gebürtige Tscheche Matej Leden stürmt ab sofort für das Weißwasseraner Team. Matej besitzt seit dieser Woche die deutsche Staatsbürgerschaft und wird voraussichtlich schon am Sonntag beim Heimspiel gegen Krefeld im Lineup stehen.

Matej durchlief in seinem Heimatland Tschechien die Nachwuchsstationen von der U 16 bis zur U 20 und wechselte im letzten Jahr zur U20 Auswahl des EV Landshut. Dort erzielte er in 23 Spielen 37 Scorerpunkte (19 Tore, 18 Assists).

Mit diesem jungen Spieler will der Verein den Kader in der Breite verstärken und zusätzliche Dynamik in der Offensive bringen. Matej Leden wird mit der Rückennummer 97 auflaufen.