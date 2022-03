Lausitzer FÃ¼chse erweitern ihren Kader im Kampf um den Klassenerhalt mit einem Routinier und drei EisbÃ¤ren Juniors

Weißwasser. (PM Füchse) Das Personalkarussell im Fuchsbau dreht sich weiter. Aufgrund der vielen Ausfälle und der daraus resultierenden dünnen Personaldecke liefen die Bemühungen der...

Weißwasser. (PM Füchse) Das Personalkarussell im Fuchsbau dreht sich weiter.

Aufgrund der vielen Ausfälle und der daraus resultierenden dünnen Personaldecke liefen die Bemühungen der Verantwortlichen der Lausitzer Füchse, die Situation einigermaßen zu entspannen, auf Hochtouren. So konnte am gestrigen Tag eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen des Krefelder EV – KEV 81 – getroffen werden, dass Adrian Grygiel die Ostsachsen im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen wird. Beide Seiten einigten sich, gemeinsam mit dem Spieler darauf, dass Adrian auf Leihbasis bis zum Saisonende bei den Lausitzer Füchsen spielen wird. Der 38-jährige Kapitän des Krefelder EV kommt noch in dieser Woche nach Weißwasser.

Er kann in seiner langen und erfolgreichen Karriere auf über 1000 Profispiele, davon 921 DEL und 70 DEL2-Spiele verweisen. Aktuell führt er das Team der U-23 des KEV 81 als Kapitän und hat seinen Vertrag gerade eben noch einmal für ein weiteres Jahr verlängert. In der DEL war er u.a. für Krefeld, Nürnberg und Augsburg auf dem Eis. Zwischen 2018 und 2020 absolvierte er zudem 70 Spiele für die Eispiraten Crimmitschau.

Die Lausitzer Füchse bedanken sich ganz herzlich beim Krefelder EV und ganz speziell bei Elmar Schmitz, Sportvorstand und Head-Coach der U 23 des KEV 81, für die schnelle sowie unkomplizierte Unterstützung.

Des Weiteren haben die Füchse drei Nachwuchsspieler der Eisbären Juniors lizenziert. Mit Julian Wäser und den Zwillingsbrüdern Marvin und Robin Drothen werden künftig drei weitere junge Talente regelmäßig im Fuchsbau sein. In der jetzigen Situation können sie zur Ergänzung im Spielbetrieb eingesetzt werden. Sie sollen sich jedoch auch für einen Vertrag für die kommende Saison empfehlen.

Aktuell sind sie im Team der Eisbären Junioren aktiv und stehen mitten in den Playoffs. Am letzten Wochenende wurden die Augsburger Panther im Viertelfinale in drei Spielen besiegt. Auch die schulische Ausbildung der drei Spieler steht noch im Vordergrund.

Damit sollten sich die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen und Trainern im Fuchsbau vorübergehend ein wenig glätten. Dennoch hoffen die Blau-Gelben natürlich auf die schnelle Rückkehr der erkrankten Stammspieler, um im Hinblick auf die bevorstehenden wichtigen Spiele schnellstmöglich wieder die volle Mannschaftsstärke erreichen zu können.