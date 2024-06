Lausitzer FÃ¼chse bauen Defensiv-Kader kontinuierlich aus

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Mit 34 Jahren geht Toni Ritter in seine vierte Saison in Folge bei den Lausitzer Füchsen. Er zählt absolut zu den...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Mit 34 Jahren geht Toni Ritter in seine vierte Saison in Folge bei den Lausitzer Füchsen.

Er zählt absolut zu den erfahrensten Spielern im Kader und ergänzt das Weißwasseraner Team perfekt. Die Karriere von Toni begann in Hockeytown und nach 20 aktiven Jahren kann er eine beeindruckende Vita aufzeigen. Der erste Wechsel erfolgte zu den Jungadlern Mannheim in der DNL sowie den Heilbronner Falken in der DEL2. Im Jahr 2008 ging er dann für zwei Jahre nach Kanada und spielte dort in der QMJHL, einer der 3 kanadischen Top-Juniorenligen. Während dieser Zeit stand er außerdem mit dem Deutschen U20-Nationalteam auf dem Eis. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland stand er sechs weitere Jahre in der DEL unter Vertrag. Dabei scorte er für die Adler Mannheim, Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters, den EHC München sowie die Schwenninger Wild Wings. In der Saison 2013/14 wurde er für das Eishockey-Nationalteam nominiert und absolvierte mehrere Einsätze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Weitere Stationen für Toni Ritter waren dann Kassel und Dresden in der DEL2, bevor er im Jahr 2021 wieder in seine Heimat nach Weißwasser wechselte. In der zweithöchsten Deutschen Eishockeyliga stand er insgesamt 391-mal auf dem Eis und erlangte 202 Scorerpunkte (71 T/131 A).

Toni freut sich, ein weiteres Jahr in Hockeytown zu bleiben und vor den geilsten Fans der Liga zu spielen. Nach wie vor ist es seine Heimat und er wird diese Zeit sehr genießen, so seine kurze persönliche Einschätzung.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Mit Toni bleibt uns ein waschechter Weißwasseraner mit „Stallgeruch“ erhalten. Er ist ein intelligenter Spieler und verfügt über reichlich Erfahrung, wodurch wir eine gute Mischung mit unseren jungen Verteidigern haben.“

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Matthew Galajda

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten, Toni Ritter

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo

Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke