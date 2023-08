Lausitzer FÃ¼chse angeln sich finnischen TopstÃ¼rmer und ein StÃ¼rmertalent aus Salzburg

Artikel anhören Weißwasser/O.L. Die Lausitzer Füchse aus der DEL2 haben zwei weitere Spieler verpflichtet. Jens Baxmann, sportlicher Leiter: „Mit Ville bekommen wir einen torgefährlichen...

Weißwasser/O.L. Die Lausitzer Füchse aus der DEL2 haben zwei weitere Spieler verpflichtet.

Jens Baxmann, sportlicher Leiter: „Mit Ville bekommen wir einen torgefährlichen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, was er in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt hat. Er wird auch unser Powerplay bereichern und kann mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten unseren jungen Spielern helfen.“

Ville Järveläinen wird in Weißwasser mit der Nummer 20 auflaufen.

Die Lausitzer Füchse verpflichten zudem Nachwuchstalent Philip Ziesche. Der 18-jährige Angreifer begann seine Laufbahn bei den Eisbären Juniors Berlin und absolvierte seine weitere Ausbildung in der Red Bull Akademie in Salzburg. Durch seinen Vater Steffen und Großvater Joachim wurde ihm das Eishockey-Gen praktisch in die Wiege gelegt. Mit 1,69m Körpergröße ist der Rechtsschütze zwar ein recht kleiner Spieler, der jedoch in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung zeigte. In Weißwasser soll er als Fördervertragsspieler vornehmlich Spiele bei einem Club in der Oberliga absolvieren, um mit möglichst viel Spielpraxis für seine Einsätze in der DEL2 gut vorbereitet zu sein.

Er wird bei den Lausitzer Füchsen die Rückennummer 89 tragen.

