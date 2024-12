Laurin Braun verlÃ¤sst die Grizzlys und nimmt eine neue Herausforderung an

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg und ihr Stürmer Laurin Braun haben sich dazu entschieden, den bis Ende der laufenden Spielzeit gültigen Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Der 33-Jährige, der in dieser Saison bislang wenig Spielzeit erhalten hatte, wird sich eine neue sportliche Herausforderung suchen.

„Wir haben uns nach mehreren gemeinsamen Gesprächen mit ‚Lolle‘ und seinem Berater darauf geeinigt, dem Wunsch des Spielers nach einer Vertragsauflösung zu entsprechen. Wir bedanken uns bei Laurin herzlich für seinen Einsatz im Trikot der Grizzlys und wünschen ihm für seine berufliche sowie private Zukunft nur alles Gute“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Laurin Braun war zur Saison 2022-2023 von den Krefeld Pinguinen nach Wolfsburg gekommen. Insgesamt absolvierte der Angreifer 115 Partien für Schwarz-Orange. Dabei gelangen ihm 21 Tore und 20 Vorlagen. In der laufenden Saison stand der gebürtige Lampertheimer in 13 von 31 Ligaspielen für die Grizzlys auf dem Eis.

DEG verpflichtet Laurin Braun: Kampfstarker Stürmer aus Wolfsburg

„Einstellung und Mentalität“

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG ist auf der Suche nach einem weiteren deutschen Stürmer fündig geworden.

Laurin Braun wechselt vom Liga-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg an den Rhein und ist schon beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt (Donnerstag, 2. Januar, 19.30 Uhr) spielberechtigt. Der 33-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende und wird bei der DEG die Rückennummer 18 tragen.

Sportdirektor Niki Mondt: „Ich bedanke mich bei den Grizzlys Wolfsburg, dass sie Laurin Braun aus seinem Vertrag entlassen haben. Laurin ist ein erfahrener Stürmer, der uns im Sturm nicht nur die benötigte Tiefe gibt, sondern uns auch qualitativ besser aufstellt. Laurin wird uns auch mit seiner Einstellung und Mentalität dabei helfen können, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Ich bin glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten.“

Der Linksschütze ist in der PENNY DEL wohlbekannt. Er spielte in seiner Karriere schon bei den Eisbären Berlin, beim ERC Ingolstadt, bei den Krefeld Pinguinen und seit 2022 in Wolfsburg. Braun wurde am 18. Februar 1991 in Lampertheim geboren. Seine Eishockeykarriere begann er 2005 bei den Eisbären Juniors Berlin und anschließend ab 2007 bei den Jungadlern Mannheim. Es folgten viele Jahre bei den Eisbären Berlin, mit denen er drei Deutsche Meisterschaften feiern konnte (2011 bis 2013). Insgesamt hat Braun bislang 700 DEL-Spiele bestritten, dabei 99 Tore erzielt und 159 Vorlagen gegeben. Dazu kommen Einsätze in der Champions Hockey League und für die Deutsche Nationalmannschaft. In seiner Familie hat übrigens nicht nur er Eishockey-Talent. Sein älterer Bruder Constantin spielt derzeit bei den Nürnberg Ice Tigers.

Laurin Brauns Karriere in Zahlen

