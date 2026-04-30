Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug Lauri Marjamäki neuer EVZ Head Coach
EV ZugTransfer-News

Lauri Marjamäki neuer EVZ Head Coach

30. April 20261 Mins read56
Share
Lauri Marjamäki - © EHC Kloten
Share

Zug. (PM EVZ) Der EVZ präsentiert seinen neuen Head Coach. Der 48-jährige Finne Lauri Marjamäki stösst per sofort vom EHC Kloten zu den Zugern und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende 2027/28.

Lauri Marjamäki übernimmt per 1. Mai 2026 das Amt des Cheftrainers beim EVZ. Marjamäki coachte in den vergangenen beiden Spielzeiten den EHC Kloten und führte diesen in seiner Premieren-Saison in die Playoffs. Zwischen 2016 und 2018 amtete er als finnischer Nationaltrainer. In seiner Heimat Finnland coachte Marjamäki die beiden Top-Clubs Kärpät und Jokerit. Zweimal wurde Marjamäki finnischer Meister, einmal durfte er die Auszeichnung als Trainer des Jahres in der «Liiga» entgegennehmen.

Nun wechselt Lauri Marjamäki, der in Kloten noch einen Vertrag bis Saisonende 2026/27 besitzt, per sofort zum EVZ. Teil dieses Deals ist auch die Personalie Michael Liniger. Der ehemalige Head Coach des EVZ wird in Kloten die Nachfolge von Marjamäki antreten, sein bei den Zugern noch laufender Vertrag bis Frühling 2027 wird per 30. April 2026 aufgelöst.

Mit dem Engagement von Lauri Marjamäki endet auch die Zeit von Benoît Groulx beim EVZ definitiv. Der Frankokanadier hatte den EVZ Ende Januar in einer schwierigen Lage als Head Coach übernommen und die Zuger via Play-Ins in den Playoff-Viertelfinal geführt. Groulx hatte ein Arbeitspapier bis Saisonende 2025/26 unterschrieben. Der EVZ bedankt sich bei Benoît Groulx für die geleisteten Dienste und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Patrick Lengwiler, CEO EVZ: «Lauri Marjamäki hat in vielen seiner Trainerstationen mit jungen Spielern gearbeitet und erfolgreiches Eishockey gespielt. Wir werden den EVZ in den nächsten Jahren gemeinsam durch den bereits gestarteten Rebuild-Prozess der ersten Mannschaft führen und ihn wieder näher an die Spitzenteams der National League bringen.»

Lauri Marjamäki, Head Coach EVZ: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim EVZ! Ich war seit Beginn der Gespräche überzeugt davon, wohin wir als Team und als Verein gelangen wollen. Ich sehe in Zug viel Potenzial. Ich bin bereit, mein ganzes Können einzubringen, um den Erfolg sicherzustellen. Wir haben viel Arbeit vor uns und wir werden diese Chance gemeinsam nutzen.»

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Niko Lahtinen bleibt ein Wolf

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV KaufbeurenTransfer-News

Zehnte Spielzeit im ESVK-Trikot – Sami Blomqvist bleibt ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) 441 Pflichtspiele hat Sami Blomqvist bisher im Trikot des...

By30. April 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

DEG bindet Sten Fischer an sich

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen „Neuzugang“ der besonderen Art:...

By30. April 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Austin Ortega verlässt die Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Austin Ortega gehen künftig...

By30. April 2026
EHC KlotenTransfer-News

Michael Liniger wird neuer Head Coach beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten nimmt für kommende Saison 2026/27 Anpassungen...

By30. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten