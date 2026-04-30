Lauri Marjamäki neuer EVZ Head Coach

Zug. (PM EVZ) Der EVZ präsentiert seinen neuen Head Coach. Der 48-jährige Finne Lauri Marjamäki stösst per sofort vom EHC Kloten zu den Zugern und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende 2027/28.

Lauri Marjamäki übernimmt per 1. Mai 2026 das Amt des Cheftrainers beim EVZ. Marjamäki coachte in den vergangenen beiden Spielzeiten den EHC Kloten und führte diesen in seiner Premieren-Saison in die Playoffs. Zwischen 2016 und 2018 amtete er als finnischer Nationaltrainer. In seiner Heimat Finnland coachte Marjamäki die beiden Top-Clubs Kärpät und Jokerit. Zweimal wurde Marjamäki finnischer Meister, einmal durfte er die Auszeichnung als Trainer des Jahres in der «Liiga» entgegennehmen.

Nun wechselt Lauri Marjamäki, der in Kloten noch einen Vertrag bis Saisonende 2026/27 besitzt, per sofort zum EVZ. Teil dieses Deals ist auch die Personalie Michael Liniger. Der ehemalige Head Coach des EVZ wird in Kloten die Nachfolge von Marjamäki antreten, sein bei den Zugern noch laufender Vertrag bis Frühling 2027 wird per 30. April 2026 aufgelöst.

Mit dem Engagement von Lauri Marjamäki endet auch die Zeit von Benoît Groulx beim EVZ definitiv. Der Frankokanadier hatte den EVZ Ende Januar in einer schwierigen Lage als Head Coach übernommen und die Zuger via Play-Ins in den Playoff-Viertelfinal geführt. Groulx hatte ein Arbeitspapier bis Saisonende 2025/26 unterschrieben. Der EVZ bedankt sich bei Benoît Groulx für die geleisteten Dienste und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Patrick Lengwiler, CEO EVZ: «Lauri Marjamäki hat in vielen seiner Trainerstationen mit jungen Spielern gearbeitet und erfolgreiches Eishockey gespielt. Wir werden den EVZ in den nächsten Jahren gemeinsam durch den bereits gestarteten Rebuild-Prozess der ersten Mannschaft führen und ihn wieder näher an die Spitzenteams der National League bringen.»

Lauri Marjamäki, Head Coach EVZ: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim EVZ! Ich war seit Beginn der Gespräche überzeugt davon, wohin wir als Team und als Verein gelangen wollen. Ich sehe in Zug viel Potenzial. Ich bin bereit, mein ganzes Können einzubringen, um den Erfolg sicherzustellen. Wir haben viel Arbeit vor uns und wir werden diese Chance gemeinsam nutzen.»