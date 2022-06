Launiger SCR-Fanstammtisch im Pub33 – Knapp 80 Fans waren vor Ort

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bei sommerlichen Temperaturen war es endlich wieder soweit, der SC Riessersee konnte wieder zum Fanstammtisch einladen und die Location „PUB33“ war...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bei sommerlichen Temperaturen war es endlich wieder soweit, der SC Riessersee konnte wieder zum Fanstammtisch einladen und die Location „PUB33“ war rappelvoll.

Rund 80 Freunde des Sportclubs folgten der Einladung und wurden gleich zu Beginn überrascht, als Mr. X in die Lokalität in der Klammstraße kam. Unter großem Beifall betrat Uli Maurer das „Pub33“, die Überraschung war gelungen. Viele staunten nicht schlecht, dass der „Würschtlmo“ nun doch wieder für seinen Heimatclub aufs Eis gehen wird.

Neben dem Rückkehrer Uli Maurer, stellten sich auch die Neuzugänge Thomas Schmid und Lukas Koziol den SCR Fans vor. Titus Fischer entlockte z.b. Thomas Schmid, dass er bereits im Nachwuchs mit Simon Mayr spielte – Schmid wechselte danach jedoch nach Bad Tölz in die U18 und Simon Mayr ging zur DNL Mannschaft des SC Riessersee. Nach vielen Jahren können die zwei Söcheringer in der kommenden Saison wieder gemeinsam für den gleichen Club auflaufen. Außerdem erfuhren die anwesenden Fans, dass Thomas Schmid mit Jan-Niklas Pietsch seit der gemeinsamen Zeit in Deggendorf sehr gut befreundet ist und sich beide über den Wechsel zum SCR unterhielten. Am Ende fanden die zwei Freunde den Gedanken nicht so schlecht, wieder gemeinsam für den gleichen Club aufs Eis zu gehen. Lukas „Katsche“ Koziol erklärte, warum es für ihn eine zeitlang schwierig war, aufs Eis zu gehen. Während seiner Zeit in Frankfurt riss er sich das Syndesmoseband. Als er bereits vor einem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen stand riss das Band ein zweites Mal und setzte den quirligen Stürmer abermals außer Gefecht.

Neben Überraschungsgast Uli Maurer kam auch der zweite Rückkehrer zu den Weiß-Blauen, Lubor Dibelka, zu Wort. Der sympathische Stürmer freute sich sichtlich, dass er wieder gut in der Weiß-Blauen Familie aufgenommen wurde und die anwesenden SCR Fans ihm sein „Intermezzo im Nachbarlandkreis“ nicht übel nahmen. Dennoch ging der Moderator des Abends, Titus Fischer, noch auf das Sportliche in der letzten Saison ein und befragte den 39-jährigen nach seinen Erfahrungen im Abstiegskampf und die dazugehörige Drucksituation. Dabei erklärte Dibelka, dass ein Finale deutlich entspannter zu spielen sei, als die Playdowns. Neben den Neuzugängen waren selbstverständlich auch arrivierte Stammkräfte im Pub33 zu Gast. Luca Allavena und Simon Mayr komplettierten den Spielerkreis an diesem sommerlichen Abend.

Titus Fischer entlockte Allavena, warum sein Zwillingsbruder Daniel (bei Red Bull München unter Vertrag) überhaupt im Tor spielt – ursprünglich begannen beide im Feld, allerdings fand Daniel irgendwann die Torwartausrüstung cooler und damit kam es zum freiwilligen Wechsel der Position. Unsere Nummer 95, Simon Mayr, wurde auf das verwaiste Kapitänsamt angesprochen – er erklärte, dass er keinerlei Ansprüche erheben wird. Mayr erläuterte wie folgt: “ Wer künftig das „C“ auf der Brust tragen wird, darüber entscheidet der Trainer bzw. die Mannschaft.“ Bescheidene Worte, die gut bei den anwesenden Anhängern des SCR ankamen. Zu guter Letzt wurde auch die abgelaufene Saison noch angesprochen. Luca Allavena und auch Simon Mayr betonten, dass der Playoffgegner Hannover Scorpions durchaus schlagbar gewesen wäre, aber am Ende 10 Minuten den Ausschlag gaben, in denen man nicht zu 100% auf der Höhe des Geschehens war: „Da zeigte sich die Erfahrung und Abgezocktheit der Truppe aus dem Norden“, erklärte Simon Mayr.

SCR am 9.September in Peißenberg zu Gast | zwei Tage später Heimspiel und Vorstellung der Mannschaft

Zum Abschluss war dann auch wieder Geschäftsführer Panagiotis Christakakis an der Reihe. Neben einem weiteren Vorbereitungsspiel, gibt es für die Weiß-Blaue Fanbase im Weilheimer Raum ein Extrazuckerl, wie Christakakis verriet. Am 9. September wird der SCR beim Bayernligisten Peißenberg ein weiteres Vorbereitungsspiel absolvieren. Außerdem sollten sich die Anhänger des SCR einen weiteren Termin ebenfalls notieren. Am 11. September findet im heimischen OEZ ein weiteres Vorbereitungsspiel statt, das um 16 Uhr beginnen wird. Im Anschluss daran wird dann die Mannschaft offiziell vorgestellt und allen Fans präsentiert.

Zum Abschluss des Abends erläuterte Christakakis den anwesenden Fans das Projekt „SC Riessersee 2024″ und dessen Umsetzung. So erläuterte der Geschäftsführer, dass der angepeilte Aufstieg auf einer nachhaltigen Struktur der gesamten Organisation aufbauen soll: “ Der Aufstieg ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter müssen viele andere Dinge funktionieren und umgesetzt sein, dass ein solch geplanter Aufstieg Sinn macht und nachhaltig ist. Hierzu haben wir im vergangenen Sommer begonnen, die Infrastruktur des Vereins zu erneuern und zu verbessern, interne Prozesse zu modernisieren und die Finanzkraft zu erhöhen. So ist es uns in den vergangenen beiden Jahren trotz Corona gelungen, das Sponsoringvolumen um 20% zu erhöhen.

Dabei haben wir zudem immer noch eine gesunde Partnerstruktur. Das Projekt „SCR 2024″ beruht auf einem gewissen Leitbild, um den Verein zu modernisieren, die gesamte Professionalisierung voran zu treiben und dreht sich nicht nur um den Aufstieg in die DEL2.“

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals beim tollen Team vom PUB33 herzlich für den perfekten Abend bedanken und freuen uns schon auf das nächste Mal.