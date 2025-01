„Laufbereitschaft und der Einsatz stimmten“ – Krefeld Pinguine verlieren dennoch in Bad Nauheim

Die Krefeld Pinguine mussten sich am Sonntagabend im Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim mit 2:5 geschlagen geben.

Nur phasenweise gelang es den Pinguinen den stark aufspielenden Roten Teufel den eigenen Stempel aufzudrücken. Zwei Tore von Lucas Lessio und eine kämpferische Schlussphase reichten nicht aus, um beim Rivalen etwas Zählbares zu holen.

Die Partie begann ausgeglichen, mit vorsichtigen Ansätzen beider Mannschaften. Erst in der 16. Minute belohnte Lucas Lessio den Vorwärtsdrang der Pinguine, nachdem er einen präzisen Pass von Alexander Weiß unter die Latte setzte. Doch die Antwort der Roten Teufel ließ nicht lange auf sich warten: Kevin Orendorz fälschte einen scharfen Pass von Bode Wilde gekonnt ab und sorgte so für den 1:1-Ausgleich, mit dem es in die erste Pause ging.

Der EC Bad Nauheim erwischte den besseren Start in den Mittelabschnitt. Haakon Hänelt setzte früh nach und brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit 2:1 in Führung. Die Pinguine hatten im Anschluss Mühe, ins Spiel zurückzufinden. Zwar sorgte ein energischer Fight zwischen Max Newton und Marius Erk für ein emotionales Signal, doch die spielerische Kontrolle lag bei den Hausherren. Vor allem Torhüter Julius Schulte hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. Da auch ein Alleingang bei eigener Unterzahl durch Mike Fischer ungenutzt blieb, ging es mit dem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Das dritte Drittel begann mit einer Großchance für Bad Nauheim, doch Schulte parierte stark. Dennoch baute der ECN die Führung in der 44. Minute auf 3:1 aus, als Jordan Hickmott einen Abpraller sicher verwertete. Die Pinguine reagierten prompt: Jon Matsumoto und Lucas Lessio nutzten einen schnellen Konter zum 3:2-Anschlusstreffer. Doch die Hoffnung währte nicht lange. Ein umstrittenes Tor von Parker Bowles, das nach Videobeweis gegeben wurde, stellte in der 47. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

In der Schlussphase versuchten die Krefelder alles. Eine Überzahl nach einer Strafe gegen Bad Nauheim brachte Chancen, doch weder Davis Vandane noch Matt Marcinew konnten Jerry Kuhn im Tor der Gastgeber überwinden. Der letzte Sturmlauf mit einem sechsten Feldspieler brachte schließlich das entscheidende 5:2 durch Hickmott, der ins leere Tor traf.

Die Pinguine zeigten zu wenig Konstanz und Ordnung, um gegen eine engagierte Nauheimer Mannschaft zu bestehen. Während Lucas Lessio mit zwei Toren positiv auffiel und Julius Schulte trotz der vier Gegentreffer seine Vorderleute phasenweise im Spiel hielt, offenbarten die Pinguine erneut Schwächen im Spielaufbau und der Offensive und konnten diese trotz Kampf- und Laufbereitschaft nicht wettmachen.

Zahlen zum Spiel

ECN – KEV 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Tore: 0:1 (15:19) Lessio (Weiß), 1:1 (18:06) Orendorz (Wilde), 2:1 (22:46) Hänelt (ohne Assist), 3:1 (43:21) Hickmott, 3:2 (44:06) Lessio (Matsumoto), 4:2 (46:06) Bowles (Orendorz), 5:2 (57:47)(EN) Hickmott (Tropmann)

Schüsse: 42:28

Strafminuten: 11:15

Zuschauer: 3673

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Das war heute ein bissiges Spiel. Wir befinden uns in der Phase der Saison, in der jeder um die Plätze und Punkte in der Tabelle kämpft. Wir wussten, dass es heute ein hartes Spiel wird und wir waren dementsprechend darauf vorbereitet. Nach den ersten Minuten haben wir zwischenzeitlich befreit aufgespielt und konnten das erste Tor erzielen. Danach haben wir zum Teil falsche Entscheidungen getroffen, individuelle Fehler gemacht oder haben den Puck nicht gut gemanaget. Das hat Nauheim dann eiskalt ausgenutzt. Nachdem wir das lange Unterzahlspiel im zweiten Drittel überstanden hatten, konnten wir uns nochmals gute Chancen herausspielen. Zur Zeit nutzen wir diese jedoch einfach nicht konsequent und somit liegst du dann zum letzten Drittel zurück. Gerade Auswärts musst du die entscheidenden Momente für dich gewinnen. Ich kann meinen Jungs aber keinen allzu großen Vorwurf machen. Die Laufbereitschaft und der Einsatz stimmten. Schlussendlich hat es aber einfach nicht gereicht für uns heute.“

