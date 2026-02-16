Last-Minute-Transfer am Deadline-Day: Indians werden die elfte Station von Sam Verelst

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen konnte kurz vor Ende der Transferfrist einen neuen Angreifer verpflichten.

Mit Sam Verelst wechselt ein routinierter Stürmer an den Hühnerberg. Der gebürtige Belgier lief in den vergangenen zwei Jahren für Bayreuth auf und war dort Kapitän.

Kurz bevor sich am Sonntagabend das Transferfenster in der Oberliga schloss, haben die Memminger Indians einen weiteren Akteur unter Vertrag genommen. Mit dem 34 Jahre alten Angreifer Sam Verelst kommt ein routinierter und flexibel einsetzbarer Angreifer an den Hühnerberg. Der gebürtige Belgier mit deutschem Pass kommt mit der Erfahrung von fast 500 Oberliga-Partien nach Memmingen, in den vergangenen zwei Jahren ging er für Bayreuth aufs Eis (86 Spiele, 27 Tore, 53 Assists), zuvor war er aber u.a. auch schon für Duisburg, Heilbronn, Selb oder Garmisch aktiv.

Der 1,81m große Linksschütze soll die Indians im Saisonendspurt und in den Playoffs unterstützen, beim ECDC wird er mit der Rückennummer 36 auflaufen.

Damit steht der Kader der Indians für die Playoffs fest. Zuletzt hatten die Rot-Weißen mit zahlreichen Ausfällen und angeschlagenen Spielern zu kämpfen. Eine Rückkehr von Bernhard Ettwein und Dominik Meisinger ist für diese Woche vorgesehen, kann aber wohl nur recht kurzfristig erfolgen. Robert Peleikis war krank, Denis Fominych fehlt noch bis mindestens Ende der Hauptrunde. Auch ein Grund für die Maustädter, um nochmal nachzulegen und eine weitere Absicherung für die Endrunde zu verpflichten.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027