Last-Minute-Schock im Relegations-Thriller bei der U18-WM! DEB-Team steigt nach 3:4 gegen Norwegen ab – „einfach nur brutal für die deutsche Mannschaft!“

Bonn. (PM MagentaSport) WM-Wahnsinn ohne Happyend für die deutsche U18-Nationalmannschaft!

Gegen Norwegen drehen die DEB-Junioren im Relegationsspiel um den Klassenerhalt einen 0:2-Rückstand mit tollem Einsatz sowie zwei Toren von Supertalent Max Calce und einem Treffer von Luis Becker zur 3:2-Führung sechs Minuten vor dem Ende. Zweieinhalb Minuten vor Schluss kassiert das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer zwei Strafzeiten, die Norwegen eiskalt ausnutzt: Niklas Aaram Olsen erzielt 75 Sekunden vor der Schlusssirene den 3:3-Ausgleich und 23 Sekunden vor Ende den 4:3-Siegtreffer. Aaram Olsen wird wie bereits im vergangenen Jahr in der Relegation gegen die Schweiz zum „Mann des Spiels“ und erzielt per Hattrick die letzten drei Treffer für die Skandinavier. „Einfach nur brutal für die deutsche Mannschaft“, konstatiert MagentaSport-Kommentator Daniel Wimmer nach dem Relegations-Thriller.

Von der Eishockey-WM der U18-Männer vom 22. April bis 2. Mai in der Slowakei zeigt MagentaSport alle deutschen Spiele und das Finale live. Das Endspiel um den WM-Titel steht am 2. Mai live ab 19.00 Uhr auf dem Programm.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Relegationsspiel Deutschland gegen Norwegen bei der U18-Weltmeisterschaft in der Slowakei präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s mit Eishockey bei MagentaSport am morgigen Donnerstag: Die DEB-Männer spielen im WM-Test gegen Österreich ab 18.45 Uhr im österreichischen Zell am See. Spiel 4 der Finalserie in den PENNY DEL Playoffs zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim steht dann ab 19.00 Uhr auf dem Programm – mit dem ersten Match-Puck für Berlin!

U18-WM der Männer: Relegation

Deutschland – Norwegen 3:4

Norwegen führt nach dem 1. Drittel dank des Treffers von Marcus Saether in der 14. Minute und baut diese nach 21 Minuten durch das erste Tor von Niklas Aaram Olsen aus. Max Calce bringt Deutschland zurück ins Spiel: Das Supertalent der Adler Mannheim verkürzt in der 27. Minute auf 1:2 und sorgt in der 43. Minute für den 2:2-Ausgleich. Luis Becker krönt die Aufholjagd in der 54. Minute mit dem 3:2. Dann wendet sich das Spiel zugunsten der Norweger: Die DEB-Junioren Daniel Kettler (Beinstellen) und Leon Lell (Spielverzögerung) kassieren zweieinhalb Minuten vor Schluss jeweils 2-Minuten-Strafen und Niklas Aaram Olsen wird mit seinen zwei Toren 75 und 23 Sekunden vor dem Ende zum Matchwinner.

Alle Tore der Partie





Übersicht #GERNOR

Torschützen GER: Max Calce (27., 43.), Luis Becker (54.).

Schüsse: Deutschland 33 – Norwegen 26.

Strafminuten: Deutschland 10 – Norwegen 10.

Starting Goalie: Niclas Wolter.

Kapitäne: Mats Geppert (C), Luis Becker (A), Daniel Kettler (A).

Zuschauer: 534.

Bester Spieler GER: Max Calce.

Statistik: IIHF Statistik #GERNOR

Stimmen zum Spiel #GERNOR

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Wenn wir uns den gesamten Turnierverlauf anschauen, waren wir insgesamt nicht gut genug. Wir hatten bereits im Spiel gegen Dänemark eine Möglichkeit, uns wichtige Punkte zu sichern, die wir aufgrund unserer Chancenverwertung verpasst haben. Auch heute war es ähnlich. Wir hätten das Spiel mit einer konsequenteren Spielweise für uns entscheiden können. Am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Damit müssen wir nun zurechtkommen und das Turnier gemeinsam aufarbeiten.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Es ist uns nicht gelungen, den Verbleib in der Top-Division zu sichern – das müssen wir klar anerkennen. Das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass wir im Nachwuchsbereich noch viel zu tun haben. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen und die wir aktiv angehen. Mit den strukturellen und inhaltlichen Veränderungen, die wir anstreben werden, wollen wir den Blick nach vorn richten. Das wird aber nur gelingen, wenn alle Vereine, Verbände und auch das komplette Umfeld der Aktiven diesen Weg gemeinsam mit uns mitgehen.“

Übersicht WM-Spiele der U18-Nationalmannschaft

22.04.2026 | Deutschland – Schweden | 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

23.04.2026 | Dänemark – Deutschland | 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

25.04.2026 | Deutschland – Tschechien | 3:2 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

27.04.2026 | USA – Deutschland | 11:2 (6:1, 3:0, 2:1)

29.04.2026 | Deutschland – Norwegen | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Finale

Donnerstag, 30.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Sonntag, 03.05.2026 (Spiel 5, falls erforderlich)

ab 16.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 05.05.2026 (Spiel 6, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Donnerstag, 07.05.2026 (Spiel 7, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Nationalmannschaft der Männer: WM-Test

Donnerstag, 30.04.2026

ab 18.45 Uhr: Österreich – Deutschland (in Zell am See / AUT)

Samstag, 02.05.2026

ab 16.45 Uhr: Deutschland – Österreich (in Garmisch-Partenkirchen)

U18-WM der Männer: Finale

Samstag, 02.05.2026

ab 19.00 Uhr: Tbd – Tbd

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