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Lassen die Shanghai Dragons aus der zahlungskräftigen KHL den Wechsel von Nürnbergs Brett Murray nach Berlin platzen?

18. Juni 20261 Mins read373
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Nürnbergs #81 Brett Murray - © ISPFD Nürnberg
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Berlin. (EM) Als die Nürnberg Ice Tigers im Oktober Brett Murray für den seinerzeit schwer verletzten Will Graber verpflichteten, da konnte man nur hoffen, dass er gut einschlagen würde.

Bei den Ice Tigers startete Muray rasch mit Vollgas durch. Am Ende der Saison standen 16 Tore, 17 Assist und nur zehn Strafminuten in 38 Hauptrundenspielen in seiner Statistik.
Kein Wunder, dass halb Europa heiß auf eine Verpflichtung des kanadischen Angreifers war.

In Deutschland hielt sich lange das Gerücht, dass die Eisbären Berlin sich den Zuschlag bei Brett Murray holen würden. Nun scheint es Murray aber in die russische KHL zu den Shanghai Dragons zu ziehen. Bekanntlich ist die KHL deutlich zahlungskräftiger als die DEL.

Laut dem Journalisten Mikhail Zislis von Sport-Express wird der ehemalige Buffalo- Forward Brett Murray seine Karriere in Shanghai fortsetzen.

Der Flügelstürmer bringt mit 1,95 Metern Körpergröße und 103 Kilogramm Gardemaß mit. 2016 wurde er von den Buffalo Sabres in der vierten Runde an Position #99 gedraftet.
Nach seinen Ausbildungsjahre in der NCAAS und der USHL spielte er 2019/2020 erstmal eine komplette Saison in der American Hockey League (AHL) für die Rochester Americans. In den folgenden fünf Spielzeiten erarbeitete er sich immer wieder Einsätze in der NHL für die Organisation der Sabres. Insgesamt spielte er 26 Partien in der weltbesten Liga und erzielte dabei zwei Tore und vier Beihilfen. Der ganz große Durchbruch blieb ihm aber letztlich verwehrt.
In der vorletzten Saison machte er mit starken 49 Scorerpunkten in 66 AHL-Partien für die Rocherster Americans auf sich einmal mehr aufmerksam. In den letzten beiden Saisons war er sogar Assistenzkapitän des Teams. Nach der ersten Europastation Nürnberg scheint es nun aber in der KHL weiterzugehen.

Brett Murrays Karriere in Zahlen

Source: Brett Murray @ Elite Prospects

Eisbären in der CHL im Wellblechpalast

Apropos Berlin: Die Eisbären werden ihre Heimspiele in der Champions Hockey League im Wellblechpalast austragen. Die Uber Arena ist belegt und der Klub rechnet wie in den Vorjahren mit rund 4.000 Zuschauern pro CHL-Heimpartie.

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