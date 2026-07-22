Lasse Dietzschold komplettiert Torhüter-Trio in Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Aus Augsburg wechselt Goalie Lasse Dietzschold zu den KSW IceFighters Leipzig.

Der 19-jährige gebürtige Münchner wechselte vor vier Jahren vom EHC Klostersee zum Augsburger EV. Dort stand er zunächst für die U17 und anschließend für das U20-Team auf dem Eis. Erste Oberligaluft konnte der Linksfänger in der vergangenen Saison beim EC Peiting schnuppern.

„Lasse ist ein junger und talentierter Torwart, der unser Goalieteam sehr gut ergänzt. Unsere Planungen sehen vor, dass er hier in Leipzig mit der Mannschaft trainiert und die nötige Spielpraxis vorwiegend im U20-Team des ESC Dresden bekommt“, erläutert IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Source: Lasse Dietzschold @ Elite Prospects