Larsson bis 2028 bei den Lakers!

Rapperswil. (PM Lakers) Jacob Larsson bleibt beim SCRJ. Der schwedische Verteidiger hat seinen Vertrag vorzeitig um 2 Jahre verlÃ¤ngert.

Er ist der Marathonmann bei den Lakers: Mit durchschnittlich Ã¼ber 22 Minuten Eiszeit pro Spiel steht kein anderer Spieler des SCRJ lÃ¤nger auf dem Eis als Jacob Larsson. Allein diese Zahl sagt bereits einiges Ã¼ber die QualitÃ¤ten des 28-jÃ¤hrigen aus. Â«Er ist ein Zweiweg-Verteidiger, der in jeder Situation eingesetzt werden kann. Jacob macht sowohl unsere Defensive als auch unsere Offensive besser. Er ist ein ausgezeichneter Skater mit einem ausgeprÃ¤gten SpielverstÃ¤ndnisÂ» charakterisiert Sportchef Claudio Cadonau den Schweden. In der laufenden Saison kommt der Verteidiger bisher auf 14 Punkte (6 Tore, 8 Assists).

Jacob Larsson war im Sommer 2024 mit einem Zweijahresvertrag zum SCRJ gestossen. Nach nur gerade 6 EinsÃ¤tzen war die Saison 2024/25 wegen einer komplizierten Rippenverletzung allerdings bereits zu Ende. Larsson nahm sich fÃ¼r seine zweite Saison im Rappi-Dress umso mehr vor und hat bisher alle Erwartungen erfÃ¼llt. Seine Profikarriere begann bereits im Alter von 17 Jahren bei FrÃ¶lunda in der hÃ¶chsten schwedischen Liga. 2016 wurde er mit dem Verein aus GÃ¶teborg schwedischer Meister und gewann zudem mit FrÃ¶lunda zweimal die Champions Hockey League (2016 und 2017). Im Alter von 19 Jahren wechselte der first round pick (Larsson wurde im NHL-Draft 2015 als Nr. 27 von Anaheim gezogen) nach Nordamerika. Insgesamt absolvierte der 1.89 Meter grosse LinksschÃ¼tze 172 NHL-Spiele fÃ¼r die Anaheim Ducks und die Ottawa Senators, dazu kommen 278 EinsÃ¤tze in der AHL.

Der Vertrag von Jacob Larsson wÃ¤re nach der aktuellen Saison ausgelaufen. Nun haben sich die Lakers und der schwedische Nationalspieler auf eine vorzeitige VertragsverlÃ¤ngerung um zwei Jahre geeinigt. Â«Ich hatte bisher eine tolle Zeit bei den Lakers. Selbst, als ich im letzten Jahr kaum spielen konnte, spÃ¼rte ich immer den Support des Teams und der gesamten Organisation. Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen kÃ¶nnenÂ», sagt Larsson zur VerlÃ¤ngerung des Vertrags bis 2027/28.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!