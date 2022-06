Larri Leeger zum EHC Olten

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat für die Saison 2022/23 Larri Leeger verpflichtet. Der Verteidiger spielte bereits in den Playoffs 2022 für den...

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat für die Saison 2022/23 Larri Leeger verpflichtet.

Der Verteidiger spielte bereits in den Playoffs 2022 für den EHCO.

Mit Larri Leeger hat der EHC Olten einen routinierten Verteidiger verpflichten können. Der 35-jährige Leeger bringt die Erfahrung aus 565 Spielen in der National League sowie 393 Spielen in der Swiss League mit.

Leeger wechselte via B-Lizenz bereits auf die Schlussphase der vergangenen Saison von den SCL Tigers zum EHC Olten. Beim EHCO kam Leeger in insgesamt 18 Partien (9 Assists) zum Einsatz. Er konnte sich auf Anhieb perfekt ins Team integrieren und war ein wichtiger Faktor beim Einzug in den Playoff-Final.

Auf die Saison 2022/23 hin wechselt Leeger nun fix zum EHC Olten. Der Verteidiger hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.