Langnau: Yves Sarault ersetzt per sofort Jason Oâ€™Leary

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben auf die anhaltende Negativserie und fehlende sportliche Entwicklung reagiert und trennen sich per sofort von ihrem Headcoach Jason O’Leary.

Yves Sarault übernimmt die Mannschaft als neuer Headcoach bereits für das morgige Spiel in Rapperswil.

Yves Sarault steht bereits morgen Montag beim Auswärtsspiel in Rapperswil an der Bande und hat einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison unterschrieben. «Yves hat die Leidenschaft und das Profil, unserer Mannschaft in der aktuellen Situation die nötigen Impulse zu vermitteln», so Sportchef Marc Eichmann.

Der 49-jährige Kanadier spielte zwischen 2003 und 2008 in der Schweiz für den SC Bern, Genf-Servette, den HC Davos und EHC Basel. Als Trainer amtete er unter anderem zwischen 2014 und 2018 zuerst als Assistenz- und Juniorentrainer und anschliessend als Headcoach in Lausanne. Letzte Saison war er Headcoach beim EHC Visp.

Die SCL Tigers heissen Yves Sarault herzlich willkommen, danken Jason O’Leary für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute.