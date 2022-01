Langnau: Kay Schweri zu Ajoie, Dario Rohrbach zu den Tigers â€“ Retro-Spiel zum Abschluss des JubilÃ¤umsjahres

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und der HC Ajoie tauschen Spieler: Kay Schweri wird per sofort zum HC Ajoie transferiert, dafür stösst Stürmer...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und der HC Ajoie tauschen Spieler: Kay Schweri wird per sofort zum HC Ajoie transferiert, dafür stösst Stürmer Dario Rohrbach von den Jurassiern bis Ende Saison zu den Tigers.

Ausserdem gibt es zum Abschluss des 75. Jubiläumsjahres heute Freitag, 28. Januar 2022, ein Retro-Spiel in einem speziellen Dress.

Tauschgeschäft in der National League: Stürmer Kay Schweri verlässt die SCL Tigers per sofort und stösst bis Ende Saison zum HC Ajoie. Der Zürcher war auf diese Saison hin zu den Langnauern gekommen.

Den umgekehrten Weg legt der 23-jährige Dario Rohrbach zurück: Der ehemalige Junioren-Internationale, der bereits in seiner Jugend bei Langnau spielte, schliesst sich ebenfalls per sofort und bis Ende Saison den SCL Tigers an.

Retro-Spiel zum Abschluss

Mit dem 76. Geburtstag der SCL Tigers am 30. Januar 2022 nähert sich bereits das Ende des ereignisreichen Tigers-Jubiläumsjahres. Um einerseits den Geburtstag zu feiern und andererseits das 75. Jubiläumsjahr gebührend abzuschliessen, findet am Freitag, 28. Januar 2022, ein Retro-Spiel statt. In jenem Heimspiel treten die Langnauer in einem speziellen Retro-Trikot, angelehnt an das Dress aus dem Meisterjahr 1976, gegen den HC Lugano an.