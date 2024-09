Langnau: Das neue Trainingszentrum Â«CAMPUSÂ» steht vor der ErÃ¶ffnung

Die Vision eines neuen Trainingszentrums wird Realität: Am Wochenende vom 6.-8. September wird der Stadion-Erweiterungsbau Campus feierlich eröffnet. Der SCL Tigers-Familie und geladenen Gästen...

Die Vision eines neuen Trainingszentrums wird Realität: Am Wochenende vom 6.-8. September wird der Stadion-Erweiterungsbau Campus feierlich eröffnet.

Der SCL Tigers-Familie und geladenen Gästen ist es am Freitag vorenthalten, den betriebsbereiten Campus exklusiv zu besichtigen. Am Samstag, 7. September gibt es ab 10:00 Uhr einen Tag der offenen Tür und ab 16:30 Uhr startet der Saison Kickoff mit Teampräsentation und Freundschaftsspiel gegen die Adler Mannheim.

Nach fast 17 Monaten Bauzeit wird die Vision von Verwaltungsratspräsident Peter Jakob am Wochenende vom 6.-8. September Realität: «Das kommende Eröffnungswochenende ist für die ganze Region, für die SCL Tigers, die Nachwuchsorganisation der SCL Young Tigers, aber auch für die regionalen Sportvereine auf und neben dem Eis ein Meilenstein. Was Magglingen für den Schweizer Sport ist, ist der Campus für den Sport im Emmental und Entlebuch.» Mit dem Campus sind ein zusätzliches Eisfeld im NHL-Format, eine Athletikhalle mit einem Athletikbereich von 1500 m2 und der ersten professionellen Oceanice Arena, einem weiteren Gastronomie-Bereich «Brasserie», eine neue Zusatztribüne in der angrenzenden emmental versicherung arena sowie diverse Nebenräume entstanden. Damit soll eine langfristige Arealentwicklung vorangetrieben werden, die eine einzigartige Trainings- und Freizeitinfrastruktur für lokales, nationales und internationales Publikum schafft.

Campus Eröffnungsfest am 7. September: Tag der offenen Tür und Saison-Kickoff mit Freundschaftsspiel

Am 7. September wird die Saison 2024/25 so richtig lanciert: Ab 10.00 Uhr wird der neue Campus mit einem „Tag der offenen Tür“ für die Öffentlichkeit feierlich eröffnet. Die Eröffnung bietet exklusiv die Gelegenheit, die neuen Einrichtungen aus erster Hand zu erleben und sich über die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zu informieren. Ab 16.00 Uhr geht der Tag der offenen Tür dann in den Saison-Kickoff Event über mit dem Spiel SCL Tigers – Adler Mannheim, einer Autogrammstunde und Teampräsentation. Der Eintritt ist den ganzen Tag kostenlos. (www.scltigers.ch/tigers-kickoff). Für alle, die am Samstag verhindert sind, ist der Campus am Sonntag, 8. September zwischen 10.00 und 13.00 Uhr nochmals offen.

Der Neubau auf einen Blick:

• EISFELD mit den Massen eines NHL-Spielfeldes: 58 x 26 Meter. Zum Vergleich das europäische Feld: 60 x 30 Meter

• ATHLETIK-HALLE mit über 1’500 Quadratmetern Nutzfläche und integriertem «Oceanice» (200m2 Feld mit Synthetic-Ice für Spezialtrainings im Eishockey)

• 8 GARDEROBEN

• DIVERSE NEBENRÄUME wie Trainer- und Schiedsrichtergarderoben, Physio/Massage, Material- und Schleifräume etc.

• VERANSTALTUNGS- & GASTRONOMIERÄUME mit Anschluss an die heutige emmental versicherung arena und eine neue Tribüne mit 170 Sitz- und 30 Stehplätzen

• Brasserie mit 160 Plätzen, offen für alle Matchbesucher nach Voranmeldung

• 125 PARKPLÄTZE (inkl. 8 Ladestationen für Elektrofahrzeuge)

• Eine PHOTOVOLTAIK-ANLAGE mit einer Leistung wollen wir nicht 850’000 kwh schreiben Totale Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach-Neubau Campus und auf der emmental versicherung arena von 6790 m2

• GESAMTBAUKOSTEN: 22 Mio. Schweizer Franken, zusätzlich 1 Mio. für Inventar durch die SCL Tigers

Meilensteine

• März 2023: Baustart mit Abbrucharbeiten

• April 2023: Aushubarbeiten

• Mai 2023: Beginn Baumeisterarbeiten

• Juni 2023: Grundsteinlegung und feierlicher Event

• September 2023: Bodenplattenlegung 1.OG

• Oktober 2023: Errichtung Seitenwände 1.OG

• November 2023: Konstruktion der Decke 1.OG

• Februar 2024: Fortschritt der Baumeisterarbeiten bis zum 3.OG

• /7./8. September 2024: Grosse CAMPUS Eröffnungsfeier

• September 2024: Vollständige Betriebsübergabe