Langnau: 2. Eisfeld und Athletikhalle fÃ¼r die SCL Tigers ab Herbst 2023 / Abschluss SCL Tigers Saison 20/21

Die Vision des Verwaltungsratspräsidenten Peter Jakob rund um das zweite Eisfeld wird Realität. Der Verwaltungsrat der SCL Tigers hat einstimmig grünes Licht gegeben und stellt damit die Weichen, dass die Organisation der SCL Tigers und regionale Vereine ab Herbst 2023 über eine zeitgemässe Trainings-Infrastruktur verfügen. Nebst dem 2. Eisfeld wird eine darüber liegende, rund 1200 Quadratmeter grosse Athletikhalle ideale Trainingsbedingungen für die erste Mannschaft sowie für die Nachwuchsorganisation der Young Tigers, aber auch für Vereine als Fremdnutzer, bieten. Ebenfalls genehmigt hat der Verwaltungsrat den Abschluss des Geschäftsjahres 2020/21 mit einem Verlust in der Höhe von 1,02 Millionen Franken.

Die SCL Tigers blicken bekanntlich auf eine finanziell sehr angespannte Saison 20/21 zurück. „Wir sind froh, dass der COVID-19-bedingte Verlust in erster Linie dank der beeindruckenden Solidarität von Fans und Sponsoren, in dem sie auf Rückforderungen von nicht erbrachten Leistungen in Millionenhöhe verzichtet haben, sowie dank einem konsequenten Sparkurs auf ein einmalig tragbares Minus von 1,02 Millionen Franken reduziert werden konnte“, so Geschäftsführer Simon Laager. Einen ebenfalls wesentlichen Teil zum Überleben beigetragen habe auch die öffentliche Hand sowie die Mitarbeitenden, Spieler und der Staff mittels Lohnverzichten. „Dieses Zusammenstehen ist einzigartig und nur im Emmental möglich. Wir bedanken uns einmal mehr herzlich und schätzen uns glücklich, dass es die finanzielle Situation zulässt, dass wir mit vier ausländischen Spielern in die Saison starten können.“ Nichts desto trotz sei die Lage nach wie vor angespannt und die Pandemie nicht überstanden. „Die mittelfristigen Folgen kennen wir erst in den nächsten Jahren und wir hoffen, dass wir in der kommenden Saison wieder ohne Einschränkungen spielen können und sich die Kampagne „EisTeam Läbeslangnou“ und der Verkauf der Saisonkarten weiterhin positiv entwickeln“, so Laager weiter.

Projekt „Arealentwicklung & 2. Eisfeld“: Die Vision wird Realität

Einstimmig zugestimmt hat der Verwaltungsrat der SCL Tigers dem Projekt „2. Eisfeld“, das einen Neubau mit einem zusätzlichen Eisfeld und einer Athletikhalle im Bereich der jetzigen Markthalle vorsieht. „Diese Investition ist ein Meilenstein in der Geschichte der SCL Tigers und die Basis, um unsere Strategie eines ambitionierten Ausbildungsclubs in der National League nachhaltig umsetzen zu können“, so Verwaltungsratspräsident Peter Jakob. Mit der neuen Sportinfrastruktur sollen die SCL Tigers in ihrer langfristigen Unternehmensentwicklung einen entscheidenden Schritt vorwärts machen können. Zudem bleibt das Fernziel bestehen, das Areal mit einem Hotel mit rund 60 preiswerten Doppelzimmern zum „sportlichen Zentrum auf dem Lande“ weiterentwickeln zu können.

Zeitgemässe Trainingsbedingungen für Gross und Klein

Das 2. Eisfeld und die rund 1’200 Quadratmeter grosse Athletikhalle werden den Profis und Nachwuchsspielern ideale Voraussetzungen und bessere Zeiten für (Sommer)Eis-, Athletik- und Off Ice Trainings bieten. „Dieser Entscheid gibt der gesamten Organisation einen grossen Schub und optimiert die nicht mehr zeitgemässen Trainingsbedingungen. Zudem werden dank der zusätzlichen Tribüne in der angrenzenden ILFISHALLE neue Vermarktungsmöglichkeiten, Begegnungszonen und Sitzplätze geschaffen, wo bereits heute die Nachfrage das Angebot übersteigt,“ ergänzt Geschäftsführer Simon Laager. Viele Clubs der National League haben in den letzten Jahren moderne Trainingshallen in Betrieb genommen. Schliesslich fänden bereits heute mehr als die Hälfte aller Trainingseinheiten ausserhalb des Eises statt und hier sei dringend Handlungsbedarf nötig, wenn die Profi- und Nachwuchsspieler gezielt weiterentwickelt und auch potenziellen neuen Spielern der 1. Mannschaft attraktive Perspektiven und Rahmenbedingungen geboten werden sollen, so Laager weiter.

Gesicherte Finanzierung

Die Investition in der Höhe von rund 15 bis 18 Millionen Franken wird von der nicht gewinnorientierten „Ilfishalle Sport & Event AG“, die im Besitz von Pia und Peter Jakob ist, getragen. Die anfallenden Betriebskosten sollen gedeckt werden durch die zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten. „Die Erträge aus der Eisvermietung und aus den neuen Werbemöglichkeiten sowie die zusätzlichen Sitzplätze in der ILFISHALLE fliessen zu den SCL Tigers“, so Peter Jakob.

Ambitionierter Zeitplan

Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten im kommenden Winter ausgeschrieben und vergeben werden. Mitte 2022, unmittelbar nach der Frühlingsmesse OGA, soll der Spatenstich erfolgen mit dem Ziel, dass die neue Infrastruktur im Herbst 2023 eröffnet werden kann.