Larry Mitchell: „Herausragenden Trainer mit viel Erfahrung“ – LangjÃ¤hriger NHL-Coach Ã¼bernimmt den Trainerjob bei den Augsburger Panthern

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können ihren neuen Headcoach präsentieren.

In der Saison 2025-26 hat Bill Peters das Kommando beim PENNY DEL-Club. Peters stand zuletzt in Diensten der Lethbridge Hurricanes in der WHL, entschied sich vor Kurzem aber für die Fortsetzung seiner Trainerkarriere in Europa. Den Zuschlag des 60-jährigen Kanadiers bekamen jetzt die Panther.

Erstmalig einen Namen in der Eishockeybranche machte sich Bill Peters, als er in der Saison 2007-08 mit den Spokane Chiefs aus der WHL mit dem Memorial Cup den bedeutendsten Titel im kanadischen Junioren-Hockey gewann. Es folgte der Wechsel in den Herrenbereich zu den Rockford Ice Hogs, die er in der AHL von 2008 bis 2011 als Headcoach betreute. Danach folgte Peters dem Ruf der besten Liga der Welt. Zunächst war er in der NHL drei Spielzeiten als Assistant Coach der Detroit Red Wings tätig, ehe er 2014 die Carolina Hurricanes als Cheftrainer übernahm. 2018 wurde der Kanadier Headcoach der Calgary Flames. Beim NHL All Star Game 2019 coachte Peters die Stars der Pacific Division.

Auch für den kanadischen Verband arbeitete Bill Peters parallel zu seiner Anstellung in der NHL erfolgreich. Bei der A-Weltmeisterschaft 2016 führte er Kanada als Headcoach zum WM-Gold. Als Assistant Coach der Ahornblätter gewann er auch bei der WM 2015 sowie beim von der NHL organisierten World Cup of Hockey im Jahr 2016 Gold.

2020 wurde Bill Peters Cheftrainer in der KHL von Awtomobilist Jekaterinburg und sammelte wertvolle Coaching-Erfahrung außerhalb Nordamerikas. In den beiden vergangenen Spielzeiten stand Peters hinter der Bande der Lethbridge Hurricanes in der WHL und arbeitete sehr erfolgreich mit jungen Spielern. Zuletzt gehörte er so zu den drei Finalisten beim „Coach of the year Award“ der starken kanadischen Juniorenliga.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Mit Bill Peters konnten wir einen herausragenden Trainer mit viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Ligen für die Panther gewinnen. Bill hat erfolgreich mit Top-Spielern gearbeitet und dabei auch junge Talente weiterentwickelt. Die Spielweise seiner Teams trug immer seine Handschrift. Er ist kein Coach, der nur eine Spielidee oder Taktik vertritt. Bill hat seine tägliche Arbeit immer an seinen Spielern ausgerichtet und erfolgreiche Mannschaften geformt. Von seiner Expertise werden alle in unserem Club profitieren. Auch als Mensch hat er sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und fortgebildet. Wir haben intensiv recherchiert, viel mit Bill persönlich, aber auch mit zahlreichen ehemaligen Wegbegleitern von ihm gesprochen und sind zum Entschluss gekommen, dass wir Bill unser Vertrauen aussprechen können.“

Besonders im Blick hatten die Augsburger Panther bei ihren Recherchen dabei die lückenlose Aufarbeitung eines Vorfalls aus dem Jahr 2009, der erst zehn Jahre später an die Öffentlichkeit gelangte. Im November 2019 nahm Peters bemerkenswerte Laufbahn eine unschöne Wendung: Als Rassismusvorwürfe von einem seiner ehemaligen Spieler aufkamen, trat er von seinem Amt als Cheftrainer der Calgary Flames zurück. Peters räumte die Vorwürfe aus dem Jahr 2009 ein und zog mit seinem Rücktritt persönliche Konsequenzen: „Für meine damaligen Handlungen übernehme ich jede Verantwortung. Ich habe eine völlig unangemessene Sprache genutzt, die Menschen verletzt hat. Das bedauere ich zutiefst. Es ist der Job eines Trainers, einen sicheren Ort für all seine Spieler zu schaffen, in dieser Aufgabe habe ich damals versagt“, so Bill Peters heute.

Auf eigene Veranlassung hat Peters infolge seiner Verfehlung ein einjähriges Programm bei der renommierten kanadischen Beratungsstelle für Vielfalt und Integration „Shades of Humanity“ erfolgreich absolviert. Außerdem hat er einen zertifizierten Onlinekurs der Cornell University mit dem Schwerpunkt Diversität und Inklusion abgeschlossen.

Peters führt weiter aus: „Ich habe intensiv daran gearbeitet, meine früheren Gedanken und Handlungen zu verstehen. Als Trainer befindet man sich in einer einflussreichen Position. Mein Handeln muss immer eine positive und integrative Wirkung auf unsere Gemeinschaft haben. Alles, was ich bei Shades of Humanity und der Cornell University gelernt habe, werde ich auch in die Kabine der Augsburger Panther bringen, als Vorbild vorangehen und ein für alle sicheres Umfeld schaffen, in dem jeder seine bestmögliche Leistung für unsere Organisation bringen kann. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung in der Deutschen Eishockey Liga. Die Panther haben eine lange Historie, gemeinsam wollen wir ab sofort in eine erfolgreiche Zukunft starten und uns als Club und Individuen weiterentwickeln.“

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, ergänzt: „Die Augsburger Panther stehen für eine inklusive Kultur, bei uns sind alle willkommen. Toleranz, Diversität und Gleichberechtigung sind für uns nicht verhandelbar. Bill Peters sportliche Qualifikation ist unstrittig, aber er musste uns in vielen persönlichen Gesprächen auch menschlich überzeugen. Die handelnden Personen innerhalb unserer Organisation sind verantwortlich für unsere Clubkultur, die Trainerposition ist dabei eine entscheidende Stelle. In der rassismuskritischen Betrachtung von Denkweisen und Verhaltensmustern ist Bill Peters mittlerweile bestens ausgebildet. Wir erwarten, dass er sein Wissen jetzt auch in unseren Club einbringt und seiner Vorbildrolle gerecht wird.

Die erfolgreichen Teilnahmen an den Programmen von Shades of Humanity und der Cornell University, seine erfolgreiche Arbeit in den letzten beiden Jahren in einer Juniorenliga und vor allem Bills große Bereitschaft zur Selbstentwicklung haben uns dazu bewogen, ihm in einer für uns sehr wichtigen Phase das Vertrauen als neuer Cheftrainer der Panther zu schenken. Bill Peters hat sich diese Chance verdient.“

