Langfristige Weichenstellung in der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Schwenninger Wild WIngs

Schwenningen. (PM Wild Wings) Starkes Signal für die Zukunft.

Nach der zuletzt herausragenden sportlichen Entwicklung verständigte sich der Gesellschafterkreis gemeinsam Stefan Wagner auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit. Neben den sportlichen Geschicken wird Wagner als Geschäftsführer auch weiterhin in Sachen Gesamtorganisation des Clubs in hauptverantwortlicher Funktion die Fäden ziehen.

Zunächst heuerte der 50-jährige Münchner vor gut einem Jahr als Geschäftsführer für den sportlichen Bereich an, übernahm seit diesem Frühjahr aber auch die Verantwortung für die administrativen Aufgaben und sorgte mit seiner besonnenen Herangehensweise auf dieser Position für Kontinuität im Club und dem Umfeld.

„Wir sind mit der aktuellen Entwicklung im sportlichen und kaufmännischen Bereich sehr zufrieden und freuen uns die gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiterführen zu können“, sagen die Gesellschafter Thomas Burger und Michael Werner nach den guten Gesprächen und der vertraglichen Übereinkunft.

Für Stefan Wagner geht seine zweite Amtszeit nach 2013 am Neckarursprung also in eine gewollte Verlängerung: „Ich freue mich natürlich, nach der Vertragsverlängerung weiterhin Teil des Clubs zu sein. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und dem gesamten Umfeld läuft sehr gut und deshalb waren wir uns auch schnell einig, dass wir längerfristig miteinander arbeiten wollen.“

