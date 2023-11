Langer Anlauf der Tigers fÃ¼hrt zu drei Punkten â€¦

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Zu den weiterhin nicht einsatzfähigen Akteuren Viktor Knaub und Dominik Tiffels gesellte sich Jayden Schubert, der am Freitag beim...

Bayreuth. (PM Tigers) Zu den weiterhin nicht einsatzfähigen Akteuren Viktor Knaub und Dominik Tiffels gesellte sich Jayden Schubert, der am Freitag beim Spiel gegen Weiden verletzt das Eis verlassen musste und derzeit mit einer Oberkörperverletzung aussetzen muss.

Auch die Youngster aus Ingolstadt konnten, da selbst in ihrem Club im Einsatz, die Reise nach Stuttgart nicht mit antreten. So veränderten sich die Reihen im Lager der Tigers, sodass die bisherige Paradereihe um Elo, Stach und Hult vorerst gesprengt wurde. Allerdings fand sich diese Formation schnell nach Spielbeginn wieder auf dem Eis.

Es dauerte, bis beide Teams die Betriebstemperatur für sich fanden. Erstmals fand eine Scheibe zum Tor als Pistilli Kristian prüfte – hier waren bereits vier Minuten gespielt. Im direkten Gegenzug nahm Schaefer dann den Pfosten ins Visier, bevor man in der Folge erstmals wieder gefährlich vor dem von Gähr gehüteten Tor auftauchte, als man in Unterzahl agierte. Bergbauer verpasste hier knapp. Kurz nach dieser Situation nahmen die Gastgeber das Gestänge des Bayreuther Tors aufs Korn, bevor die Tigers sich ein leichtes Übergewicht erspielen konnten. M. Drothen oder Schmidt, der es mit Gewalt probierte scheiterten ebenso wie Hult aus kurzer Distanz, sodass es torlos in die erste Drittelpause ging.

Acht Strafminuten für Bayreuth, deren vier für Stuttgart sowie ein Treffer in Überzahl waren die bedeutungsvollen Daten im Mittelabschnitt, der trotz der Stuttgarter Führung insgesamt recht ausgeglichen geführt wurde. Dabei waren die Gäste aus Oberfranken meist mit Gefahr unterwegs, wenn man einen Mann weniger auf dem Eis hatte. Stach, S. Schindler oder Hult, die hier Konter vortrugen, konnten diese nicht in Zählbares umsetzen. Robin Drothen visierte zudem die Latte an, sodass man den Gegentreffer von Lukas Traub, der diesen am langen Pfosten – und völlig freistehend – lauernd, problemlos im Tor der Tigers unterbringen konnte.

Die Pausenansprache von Head-Coach Chernomaz, der zwei Drittel lang sicherlich wenig zufrieden sein konnte, trug im Schlussabschnitt Früchte. Nachdem die Tigers noch in der ersten Minute dieses Abschnitts, nach einem Versuch von Hult durch Stach, der den Abpraller verwerten konnte, erstmals aufs Scoreboard kamen, nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst gerieten noch R. Drothen und sein Gegenüber Kirchhoff aneinander, was einen kurzen Fight zur Folge hatte. Im Anschluss ging Strieska zum Abkühlen, was den Tigers, die bis dato eine überschaubare Überzahl an den Tag legten, für sich nutzen konnten. Hult sah Elo, der nicht lange fackelte und mit seinem Treffer die Führung für die Tigers erzielte. Im weiteren Verlauf der Partie fanden fast nur noch die Tigers offensiv statt. Gegen zum Teil überfordert wirkende Rebels legten Stach und Elo noch zwei weitere Treffer nach, was beinahe schmeichelhaft wirkte. Elo, Schaefer, Hult, erneut Elo, Stach Ledlin oder Schindler, der den Pfosten traf, hätten das Ergebnis noch deutlicher werden lassen können.

Am kommenden Wochenende treffen die Bayreuth Tigers zunächst im heimischen Tigerkäfig im Freitagsspiel auf die Tölzer Löwen, bevor man am Sonntag in Passau antritt.

Stuttgart Rebels vs. Bayreuth Tigers 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Stuttgart: Gähr, Fiedrich – Fink, Ettwein, Kirchhoff (2), Herber, Riedl, Strieska (2) – Pistilli, Wittor (2), Herm (4), Wiencek, Vostarek, Vogt, Traub, Walter, Klatte, Kähm

Bayreuth: Kristian, Appler – Tölzer, Reinig (2), Schmidt, S. Schindler, Zernikel (2), Nuss (2) – Bergbauer (2), M. Drothen (2), N. Schindler, Elo, Schaefer, Ledlin, Stacht, Hult, R. Drothen (2), Schwarz, Fabian

Schiedsrichter: Mylius, Ratz – Ernst, Menz

Zuschauer: 468

Strafen: Stuttgart: 10 Bayreuth: 12 PP: Stuttgart: 1/5 Bayreuth: 1/4

Torfolge: 1:0 (27.) Traub (Wittor, Klatte) PP1, 1:1 (41.) Stach (Hult), 1:2 (44.) Elo (Hult, Stach) PP1, 1:3 (48.) Stach (Hult, Stach), 1:4 (50.) Elo (Schmidt, Tölzer)

