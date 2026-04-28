Langenthal: Stauffacher bleibt | Eigene Junioren erhalten Verträge

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerung von Colin Stauffacher bekanntzugeben.

Der Torhüter unterschreibt einen Vertrag über eine Saison. Zudem erhalten mit Dario Arnold, Yanik Lanz, Mauro Mösch und Nils Eggenweiler vier Eigengewächse ihren ersten Einjahres-Vertrag im Erwachsenen-Hockey.

Colin Stauffacher (23) wird seine bereits sechste Saison in Langenthal absolvieren. Der Neuenburger hat seine bisher erfolgreichste Saison hinter sich und konnte sich zusammen mit Louis Kurt zu einem der besten Goalie-Duos der Liga entwickeln. In der Viertelfinalserie gegen den HC Franches Montagnes zeigte er sein ganzes Können und war ein wichtiger Grund für den Sieg über die Jurassier.

Neben Stauffacher und Kurt komplettiert Nils Eggenweiler (20) das Torhüter Trio. Die Stürmer Dario Arnold (20) und Yanik Lanz (21) sowie Verteidiger Mauro Mösch (20) konnten bereits letzte Saison erste Einsätze in der ersten Mannschaft absolvieren und sollen nun die Chance erhalten, sich für mehr zu empfehlen. Alle vier können weiterhin als «Overage» in der U21-Mannschaft eingesetzt werden. «Der Einsatz eigener Junioren in der ersten Mannschaft ist ein zentrales Anliegen des Clubs. Wir freuen uns sehr, sie auf diesem nächsten Schritt unterstützen zu dürfen», betont Sportchef Marc Kämpf.