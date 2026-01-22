Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz MyHockey League SC Langenthal Langenthal: Nils Wehrli kommt per sofort | Saisonende fÃ¼r Gauthier Girardin
SC LangenthalTransfers

Langenthal: Nils Wehrli kommt per sofort | Saisonende fÃ¼r Gauthier Girardin

22. Januar 20261 Mins read48
Share
Nils Wehrli #13 - Â© Chris Tanouye/IIHF/SC Langenthal Media
Share

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Verpflichtung von StÃ¼rmer Nils Wehrli bekanntzugeben.

Das 19-jÃ¤hrige EigengewÃ¤chs wechselt per sofort und bis zum Saisonende von den Bellinzona Snakes zurÃ¼ck zum SCL. Gauthier Girardin muss die Saison verletzungsbedingt beenden.

Nils Wehrli durchlief den Nachwuchs beim SC Langenthal, ehe er auf der U17-Stufe zum EV Zug wechselte. Auf die laufende Saison hin zog es den Junioreninternationalen von der Zuger U20-Elit-Mannschaft zu den Bellinzona Snakes in die Swiss League. Dort absolvierte Wehrli bislang 14 EinsÃ¤tze auf zweithÃ¶chster Stufe. ZusÃ¤tzlich kam er mehrheitlich beim HC Ambri-Piotta in der U21-Elit-Mannschaft zum Einsatz, wo er in 24 Spielen 24 Skorerpunkte (10 Tore) erzielte.

Sportchef Marc KÃ¤mpf zeigt sich erfreut Ã¼ber die RÃ¼ckkehr des jungen StÃ¼rmers: Â«Mit Nils Wehrli holen wir einen talentierten jungen StÃ¼rmer zurÃ¼ck zum SCL. Nils ist topmotiviert und will sich bei uns sofort einfÃ¼gen und uns helfen, die Saison so erfolgreich wie mÃ¶glich abzuschliessen. Dass mit ihm ein weiterer ehemaliger Junior eingebaut werden kann, macht die Sache umso schÃ¶ner.Â»

Gauthier Girardin fÃ¤llt bis Saisonende aus Der 29-jÃ¤hrige MittelstÃ¼rmer leidet weiterhin an einer hartnÃ¤ckigen Verletzung in der Leistengegend, die eine RÃ¼ckkehr aufs Eis derzeit unmÃ¶glich macht. Aus diesem Grund haben Spieler und Club gemeinsam entschieden, die laufende Saison vorzeitig zu beenden. Der volle Fokus liegt auf einer vollstÃ¤ndigen und nachhaltigen Genesung von Gauthier Girardin.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

297
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Wie Off-Ice-Training im Eishockey die Leistung auf dem Eis steigert

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Augsburger PantherTransfers

Youngster verlÃ¤ngert bei den Augsburger Panthern

Augsburg. (PM Panther) Sebastian Zwickl bleibt auch in der Saison 2026-27 ein...

By22. Januar 2026
! +Krefeld PinguineTransfers

DEL2 Verteidiger des Jahres Davis Vandane verlÃ¤ngert bis 2028 in Krefeld

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich mit Davis Vandane auf...

By22. Januar 2026
EHC BielTransfers

Christian DubÃ© neuer Headcoach des EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat die Position des Headcoaches neu...

By21. Januar 2026
! +EV ZugTransfers

Trainerwechsel beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der EVZ trennt sich mit sofortiger Wirkung von Michael...

By21. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten