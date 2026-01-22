Langenthal: Nils Wehrli kommt per sofort | Saisonende fÃ¼r Gauthier Girardin

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Verpflichtung von StÃ¼rmer Nils Wehrli bekanntzugeben.

Das 19-jÃ¤hrige EigengewÃ¤chs wechselt per sofort und bis zum Saisonende von den Bellinzona Snakes zurÃ¼ck zum SCL. Gauthier Girardin muss die Saison verletzungsbedingt beenden.

Nils Wehrli durchlief den Nachwuchs beim SC Langenthal, ehe er auf der U17-Stufe zum EV Zug wechselte. Auf die laufende Saison hin zog es den Junioreninternationalen von der Zuger U20-Elit-Mannschaft zu den Bellinzona Snakes in die Swiss League. Dort absolvierte Wehrli bislang 14 EinsÃ¤tze auf zweithÃ¶chster Stufe. ZusÃ¤tzlich kam er mehrheitlich beim HC Ambri-Piotta in der U21-Elit-Mannschaft zum Einsatz, wo er in 24 Spielen 24 Skorerpunkte (10 Tore) erzielte.

Sportchef Marc KÃ¤mpf zeigt sich erfreut Ã¼ber die RÃ¼ckkehr des jungen StÃ¼rmers: Â«Mit Nils Wehrli holen wir einen talentierten jungen StÃ¼rmer zurÃ¼ck zum SCL. Nils ist topmotiviert und will sich bei uns sofort einfÃ¼gen und uns helfen, die Saison so erfolgreich wie mÃ¶glich abzuschliessen. Dass mit ihm ein weiterer ehemaliger Junior eingebaut werden kann, macht die Sache umso schÃ¶ner.Â»

Gauthier Girardin fÃ¤llt bis Saisonende aus Der 29-jÃ¤hrige MittelstÃ¼rmer leidet weiterhin an einer hartnÃ¤ckigen Verletzung in der Leistengegend, die eine RÃ¼ckkehr aufs Eis derzeit unmÃ¶glich macht. Aus diesem Grund haben Spieler und Club gemeinsam entschieden, die laufende Saison vorzeitig zu beenden. Der volle Fokus liegt auf einer vollstÃ¤ndigen und nachhaltigen Genesung von Gauthier Girardin.

