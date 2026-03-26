Langenthal: Krähenbühl und Holstein bleiben

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Aron Krähenbühl (26) und Nik Holstein (25) bekanntzugeben.

Krähenbühl bleibt dem SCL für weitere zwei Jahre erhalten, während Holstein einen Vertrag für eine zusätzliche Saison unterzeichnet hat.

Aron Krähenbühl absolvierte seine erste Saison für den SCL, nachdem er im vergangenen Sommer von Thun nach Langenthal gewechselt war. Er etablierte sich schnell als Führungsspieler, sowohl auf als auch neben dem Eis. In 37 Spielen sammelte er 14 Skorerpunkte und überzeugte mit grossem Engagement. Besonders bemerkenswert: In all diesen Partien kassierte er lediglich eine einzige Zweiminutenstrafe.

Nik Holstein stiess auf die laufende Saison hin vom EHC Frauenfeld zum SC Langenthal. Der grossgewachsene Defensivspezialist (4 Skorerpunkte in 24 Spielen) zog sich Ende Oktober eine gravierende Handverletzung zu, die ihn über zwei Monate ausser Gefecht setzte. Nach seiner Rückkehr überzeugte er mit seiner konstanten und verlässlichen Spielweise und gehörte in den Playoffs zu den meisteingesetzten Verteidigern des SCL.

Mit diesen Vertragsverlängerungen setzt der SC Langenthal ein klares Zeichen für Kontinuität und baut weiterhin auf bewährte Kräfte im Kader.